"Do-zlo-gr-di-lo!" Putin prokomentirao karantenu i maske

Predsjednik Rusije, Vladimir Putin je na sastanku s ruskom vladom vrlo jasno izrazio mišljenje o maskama i karanteni: "Do-zlo-gr-di-lo!"



Putin je, objašnjavajući situaciju s porastom broja oboljelih od koronavirusa u Rusiji i mogućnost uvođenja novih ograničenja, istaknuo kako razumije one koji su umorni od pravila i zabrana. Istovremeno ruski predsjednik je upozorio na opasnost koju predstavlja koronavirus:



"Maske, socijalno distanciranje, a pogotovo izolacija, sve to je bez sumnje ljudima do-zlo-gr-di-lo", rekao je Putin, dijeleći riječ na slogove. "Ja ih u potpunosti razumijem."



Vladimir Putin, ipak, ističe da je infekcija "tih, neprimjetan, ali opasan neprijatelj". Zato treba biti posebno pažljiv. Podsjećamo da je ranije javljeno kako se u Moskvi već uvode ograničenja za stare sugrađane. Osim toga, djeca mjesec dana ranije odlaze na jesenski raspust, već za tjedan dana. A on će trajati ne kako je uobičajeno 7 dana, nego 14 dana.