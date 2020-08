Što se Rusima NE sviđa u njihovom nacionalnom karakteru?

Russia Beyond Hrvatska

Većina Rusa (70%) vjeruje da postoji nacionalni karakter, pokazuju rezultati nedavnog istraživanja Sveruskog centra za ispitivanje javnog mnijenja (VCIOM). Oko 20% ispitanika, s druge strane, vjeruje da među Rusima ima više razlika u karakteru nego sličnosti.

Ovisni o alkoholu, no vrlo duševni

Na pitanje sociologa ispitanici su izdvojili kako pozitivne, tako i negativne crte ruskog karaktera. Oni smatraju da je većina Rusa ljubazna i duševna. Ove je osobine izdvojilo 32% ispitanika. Četvrtina Rusa također je istaknula rusku muževnost i čvrstoću, dok 18% posebno ističe njihovu pouzdanost. Među popularnim odgovorima našli su se i želja da pomognu, kolegijalnost, patriotizam, iskrenost i optimizam.

Glavna negativna osobina ruskog karaktera, prema istraživanju, njihova je ovisnost, posebno o alkoholu. Preko 20% izdvaja ovu negativnu karakteristiku. Manje od petine ispitanika na popis dodaje vjeru u "avos" ili u dobru sreću i lijenost. Rusi također izdvajaju pretjerano strpljenje, pretjerano praštanje, pa čak i surovost kao negativne crte svog nacionalnog karaktera. Međutim, preko polovine ispitanika se slaže da Rusi imaju više pozitivnih nego negativnih osobina.

Komentirajući rezultate ankete, Aleksej Kozirjev, zamjenik dekana Filozofskog fakulteta Moskovskog državnog sveučilišta, prisjetio se glavnog lika romana Ivana Gončarova "Oblomov", o čovjeku koji je čitav život proveo na kauču, i dodaje da je odugovlačenje također dio ruskog nacionalnog karaktera. "Mi možemo pomicati planine, no Nijemci su trebali stići do Moskve kako bismo ih potjerali natrag do Berlina."

Postoji li "zapadni" karakter?

Iako Rusi vjeruju u svoj nacionalni karakter, samo 47% njih smatra da bi se isto moglo reći i za ljude u zapadnim zemljama (Europa i SAD). Rusi koji ipak smatraju da "zapadni" karakter postoji, za njega izdvajaju osobine kao što su odgovornost, međusobno uvažavanje, poštivanje zakona, pragmatizam i racionalnost (7% ispitanika dalo je ove odgovore). Među negativnim crtama "zapadnog" karaktera izdvajaju merkantilizam i pretjerano materijalistički odnos prema svijetu (11%). Neki anketirani ističu da je negativan odnos prema Rusima takođe dio "zapadnjačke prirode".

Na pitanje o razlikama između Rusa i "Zapadnjaka", 38% ispitanika odgovara da među njima ima više zajedničkih stvari nego razlika, dok 47% smatra da su razlike prevelike.