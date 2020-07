Upoznajte Sašu Trautvejna, novu rusku ikonu stila (FOTO)

21-godišnji Sibirac s tetovažom "wake up" ispod oka kao tinejdžer je napustio školu i pobjegao od provincijskog života u velegrad, gdje je krao kako bi preživio. Danas je ovaj mladić ikona stila i prijatelj Grammyjem nagrađene pjevačice Billie Eilish.

Kada je Saša Trautvejn prvi put dospio na reviju modnog brenda Off-White u Parizu, još uvijek je bio samo visoki, mršavi i apatični tinejdžer iz Rusije koji pokušava sastaviti kraj s krajem. "Tamo me odveo prijatelj. Nosio sam prljavu zimsku jaknu, rastrgane tenisice i ogroman ruksak, jer sam trebao napustiti stan u Parizu. Fotografi su me ugledali i počeli fotografirati, Bio sam vrlo iznenađen, naravno", prisjetio se Trautvejn u intervjuu za časopis Vogue 2017. godine.

Danas je Saša Trautvejn - zahvaljujući svojoj tetovaži ispod oka poznat i kao "Sashadidntwakeup" - jedno od najprepoznatljivijih lica ruske modne industrije. Američki Esquire ga je uvrstio u top 10 mladih ljudi s najviše stila na planetu. Ovaj je 21-godišnjak u ljeto 2018. godine zauzeo treće mjesto u kategoriji "ljudi koji trenutno stvaraju povijest" časopisa Dazed & Confused, iza Hollanda, prvog korejskog pjevača otvoreno homoseksualne orijentacije, i Sadie Sink, zvijezde televizijskog hita "Stranger Things".

Njegove fotografije s rezigniranim izrazom lica ispred hrđavih garaža, sivih "hruščovki" i tipičnih trošnih kuhinja na društvenim mrežama dobivaju desetke stotina "lajkova". Trautvejn sa svojim "uličnim" stilom jaše na valu Instagram slave poput profesionalca. Prikupio je već više od 770 tisuća pratitelja. Ipak, Saša svoju slavu ne uzima zdravo za gotovo, nego smatra da se radi o sretnoj slučajnosti: "Prije deset godina nikoga ne bi bilo briga za mene."

"Bilo je to najsramotnije poglavlje u mom životu"

Trautvejn dolazi iz malog sibirskog grada Kanska (4363 km istočno od Moskve), koji broji svega 90 tisuća stanovnika. U jednom je trenutku u povijesti ovaj grad bio mjesto progona seljaka i revolucionara koji su ovdje stizali na prisilni rad, dok je danas jedan od stotinu sibirskih industrijskih gradova i, prema riječima njegovih stanovnika, "savršeno mjesto za razvijanje problema s alkoholom".

"Živjeli smo u drvenim stanovima, a kada je [vani] bilo -40 stupnjeva, trebalo je nabaviti drva i naložiti ga u peći. Postojalo je oko pet tvornica u kojima su svi radili. Nakon što se Sovjetski Savez raspao i postao Ruska Federacija, sve su se tvornice zatvorile. Sibir je strašno osiromašio. Danas je situacija malo drugačija - ugodnije je, iako i dalje loše. Moj očuh je stolar, a mama radi u trgovini namještajem", kaže Trautvejn.

U dobi od 17 godina budući je model napravio svoju čuvenu tetovažu "wake up" pod desnim okom, prodao svoj pokvareni automobil, kupio ruksak, napustio školu i autostopirao sve do Sankt-Peterburga - nevjerojatnih 5000 km od kuće. Prema časopisu Forbes, sve je to napravio zbog jedne djevojke.

Trautvejn je o svom mučnom iskustvu progovorio u veljači ove godine: "Kada sam stigao u Sankt-Peterburg, u džepu sam imao samo tri dolara. Ponekad sam jeo hranu koju bi ljudi ostavili iza sebe u trgovačkim centrima, ponekad su me hranili prijatelji, a mama mi se svakih tjedan-dva slala 15 dolara."

Kada je upoznao prijatelja koji mu je dopustio da spava kod njega u studentskom domu, Trautvejn je počeo tražiti posao. Međutim, njegova se maloljetnost ispostavila kao problem. "U vrijeme dok sam tražio posao, počeo sam krasti hranu iz dućana i bio sam dobar u tome. Hranu sam krao sve dok nisam upao u drogu."

Sa spomenutom djevojkom stvari na kraju nisu funkcionirale. Trautvejn je počeo zarađivati za život radeći na gradilištu, kao zaštitar i za tvrtku koja se lažno predstavljala kao humanitarna udruga za bolesnu djecu. "Svaki sam dan morao izlaziti s kutijom u koju bi ljudi ubacivali novac za bolesnu djecu... Plaćali su nam 20 posto od prikupljenog iznosa. No šefovi su nam rekli da u slučaju provjere moramo reći da smo volonteri i da radimo besplatno. Bilo je to najsramotnije poglavlje u mom životu", priznaje.

Trautvejn je nakon nekog vremena postao bogatiji za puno prijatelja, veza - i novih tetovaža. Sankt-Peterburg je postao njegov dom. U tom je razdoblju počeo biti aktivan na Instagramu, gdje je objavljivao fotografije peterburške periferije, kao i dramatičnih komunalnih stanova i kućnih zabava - na kojima bi se ponekad pojavljivao u trenirkama ili sivom džemperu, često s cigaretom i modricama na licu. Na pozornosti koju je privukao bez sumnje može zahvaliti i porastu popularnosti ruskih "divljih devedesetih".

Na savjet ukrajinskog hip-hop glazbenika Jana Bloka, kojeg je Saša upoznao na internetu, odlučio se okušati kao model. Primijetilo ga je nekoliko brendova i uličnih fotografa i tako je Saša Trautvejn ušao u industriju ljepote.

Ljepota se promijenila

Trautvejn danas ima dovoljno novca da kupi pregršt Louis Vuitton torbi, trodijelnih odijela, putuje po Europi i organizira koktel zabave s ljudima kao što su Winnie Harlow i Luka Sabbat. No on i dalje nosi svoj egzotični spoj jednolične prevelike odjeće i luksuza, koji privlači sve veći broj ljudi.

Sam Trautvejn tvrdi da su mu slavu donijeli njegov život u siromaštvu, preispitivanje koncepta ljepote i promoviranje trenda "ostani svoj": "Možda se radi o načinu života koji sam prikazivao. Bilo je to nešto novo. Svi uvijek pokušavaju prikazati lijepu stranu života, čak i ako njihovi vlastiti životi u stvarnosti nisu tako lijepi i sretni. Mene jednostavno nije bilo briga pa sam prikazao stvari onakvima kakve zaista jesu."

"Modeli su bili vrlo lijepi, vrlo isklesani, svi su izgledali isto. Čini mi se da je danas sve individualnije, ljepota se promijenila", kaže on.

Trautvejn koristi Instagram kako bi svojim pratiteljima pokazao da i život u siromaštvu može biti prilično zanimljiv i da ruski život može biti zanimljiv. "Izvan Sankt-Peterburga i Moskve postoji osjećaj beznađa i taj se problem posebno osjeća među brojim mladim ljudima koji pokušavaju preživjeti", kaže Trautvejn. "Taj mi osjećaj nije stran."

Sašini su obožavatelji brendovi kao što su Heron Preston, Y-3 i Fendi. Prošle je godine odradio snimanje za talijansko izdanje Voguea i završio na naslovnici korejskog izdanja, dok mu je Vogue Homme dao lozinku za svoj Instagram kako bi putem interneta prenosio prvu modnu reviju Virgila Abloha za Louis Vuitton. Trautvejn je u ljeto 2019. lansirao vlastitu modnu liniju - balaklave (fantomke) svijetlih boja s izvezenim natpisom "wake up". Nedavno je s jednom takvom balaklavom viđena i pjevačica Billie Eilish.

Sasha nastavlja živjeti u Sankt-Peterburgu, ponekad piše hip-hop pjesme i trenutno planira putovanje u Sjedinjene Države i Veliku Britaniju kako bi radio na autobiografskom dokumentarcu.