Prevladavanje krize - na ruski način

Danas, u doba globalne krize i nesigurnosti, internet je prepun motivacijskih objava i psiholoških tutorijala o tome kako da ostanemo sabrani u ovim teškim vremenima. Naravno, i Rusi ovdje imaju što za reći.

Otkud nam pravo da govorimo o "drevnoj ruskoj umjetnosti nošenja s nedaćama"? Porazmislite malo - nije postojala niti jedna generacija Rusa koja nije preživjela neku vrstu nacionalne ili globalne krize. Osvrnimo se na povijest - prije ovoga smo imali financijsku krizu 2012.-2013., a prije toga onu 2008., a još prije krizu 1998.; prije toga se raspao Sovjetski Savez, a njemu je prethodila Černobilska katastrofa, koja se dogodila tijekom već oštre gospodarske krize i nestašica... Mogli biste reći da je sovjetski narod relativno dobro živio između Drugog svjetskog rata i 1980-ih - ali samo ako život u totalitarnom režimu nakon razornog vojnog sukoba uz stalnu prijetnju Hladnog rata možete nazvati "relativno dobrim".

A još ranije? Revolucije 1917. i 1905., gospodarski pad koji se dogodio nakon ukidanja kmetstva... Pitajte o tome bilo koju rusku babušku i ona će vam dati niz korisnih savjeta za prevladavanje krize - samo iz svog životnog iskustva. One su u tome možda bolje i od vaših mudrosti punih životnih trenera.

1. Ne štedite previše

Mihail Beznosov/Sputnik Mihail Beznosov/Sputnik

Zbog gore navedenih događaja, većina Rusa nikada nije puno toga imala niti je puno štedjela. Kao rezultat toga, genetski su naučili biti razboriti. Možda se na prvi pogled ne čini tako, nakon što ste vidjeli neke naše sunarodnjake koji troše milijune na zabave i privatne avione. No znate li tko su najrasipniji ljudi? Oni koji su ne tako davno bili siromašni. Iznenadili biste se koliko Rusa zna savršeno tanko oguliti koru krumpira. Ili preživjeti s 10 eura tjedno. Ne, nije da moramo koristiti ove "vještine". No dobro ih je imati.

A ako nemate ništa, nemate što ni izgubiti. U prethodnim se stoljećima zloglasni ruski i sovjetski zločinci nisu voljeli hvaliti svojim blagom i bogatstvom - naprotiv, njihov je kriminalni kodeks nalagao da nemaju nikakvu imovinu.

2. Držite se svoga doma i svojih prijatelja

Na popisu zemalja po gustoći naseljenosti Rusija zauzima 181. mjesto. Gotovo dvije trećine teritorija zemlje su teško dostupna područja. Rusi imaju prirođenu vještinu života u slabo naseljenim mjestima. I znaju kako preživjeti ne u potpunosti sami, ali s vrlo malo ljudi oko sebe. Tada vaš dom postaje vaša utvrda, a susjedi i obitelj vaš tim. U carskoj Rusiji jednostavni seljaci nisu živjeli sami za sebe - uvijek su bili dio seoske zajednice, zvane "obščina" (doslovno "zajednica"). Kada je sljedeće najbliže naselje nekoliko stotina kilometara udaljeno od vašeg, život u zajednici postaje nužnost.

Također, politika sovjetske vlade koja je građanima osiguravala stanovanje neobično je podsjećala na sustav kmetstva: ljudi su dobivali stanove koji su, iako im nisu pripadali, morali biti registrirani na njihovo ime (tzv. "propiska"). U sovjetsko vrijeme nije bilo tržišta nekretnina - propiska je značila da se ne možete seliti dok ste živi. Osim ako vas država ne bi odlučila premjestiti na drugi posao.

3. Čuvajte svoje bogatstvo u obliku stabilne imovine

Kao što ste dosad vjerojatno shvatili, u Rusiji nikada nije postojalo stabilno financijsko tržište. Uglavnom je većina Rusa uvijek bila u nekom obliku dugovanja. Stoga smo za ono malo što smo imali morali pronaći stvarno stabilnu imovinu koju nam nitko nije mogao oduzeti. Stoljećima je takvu imovinu predstavljao mali komad zemlje.

Ruski su seljaci radili za zemlji koja je pripadala njihovim posjednicima, dok su seljaci posjedovali male komade zemlje na kojima su živjeli, gradili kuće i sadili povrće. Ta su zemljišta i te kuće bile sve što je posjedovala većina Rusa. A u postsovjetskoj Rusiji, nakon masovne privatizacije kuća i stanova, osobni su životni prostori postali i ostali najstabilnija imovina koju posjedujemo - više od polovice stanovništva, odnosno otprilike 78,8 milijuna ljudi trenutačno su direktni vlasnici stanova ili kuća.

No zapamtite i da 46% Rusa također posjeduje daču, vikendicu na selu, koja nas dovodi do sljedećeg ruskog savjeta.

Moskva Agency Moskva Agency

4. Imajte spremno sklonište

Povlačenje u unutrašnjost dugo je bilo omiljena taktička vojna tehnika ruskih zapovjednika. Kada djelujete na najvećem dijelu svjetskog kopna, mjesta uvijek ima napretek. Upravo su tako Rusi porazili dvije najveće vojske na svijetu, Napoleonovu i Hitlerovu - povlačenjem u unutrašnjost i iscrpljivanjem neprijatelja kako bi uzvratili udarac kad ga izmore.

Stoga, kada vam je svega dosta, povucite se na daču. A kada vam postane preskupo živjeti i hraniti se u gradu, otiđite na selo - no budite spremni naučiti kako da sami sebe uposlite.

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

5. Uposlite se sami

Kako bi se ogromna prostranstva Rusije mogla istražiti, naseliti i civilizirati da su vlasti morale odobriti svaki korak? U prošlosti, kada su pisma do udaljenih područja putovala mjesecima, mnogi su Rusi morali donositi vlastite odluke i djelovati sami, na vlastiti rizik. Nije to bilo samo: "Već ću se nekako uposliti da ubijem vrijeme."

83-godišnja Jekaterina Dzalajeva, osetska poštarica koja je provela pola stoljeća pješačeći stazom dugom 40 km da bi dostavila poštu do planinskih sela, kaže da joj je lakše "biti aktivna, razgovarati s ljudima" i raditi svoj posao.

Sociološko istraživanje takozvane "garažne ekonomije" u ruskim regijama iz 2016. pokazalo je da je, na primjer, u Samarskoj oblasti 40% automobilskih dijelova proizvedeno u privatnim radionicama, dok je u Uljanovskoj oblasti privatna proizvodnja činila 80% cjelokupne proizvodnje namještaja u regiji. Prema drugim istraživanjima, oko 25% radno sposobnog stanovništva u Rusiji (oko 15-17 milijuna ljudi) trenutno je samozaposleno.

No za samozaposlene je od vitalne važnosti da imaju dobre komunikacijske vještine ili - jednostavno - da budu društveni.

Ramilj Sitdikov/Sputnik Ramilj Sitdikov/Sputnik

6. Budite društveni!

Nedavno mi je jedan vodoinstalater popravio kadu i tom sam prilikom posvjedočio tome kako je sjajno obavio taj težak i kompliciran posao. Sljedeći put kada mi zatreba pomoć toga tipa, radije ću ga nazvati osobno nego preko tvrtke u kojoj radi; a on će mi možda dati i brojeve svojih prijatelja koji mi mogu pomoći s promjenom prozorskih okvira ili nečim sličnim. Ta metoda "znam tipa koji zna tipa" ide unedogled. U vrijeme krize ova bi mreža mogla funkcionirati čak i bez novca; no ruska međusobna pomoć nije za osamljenike - morate se družiti s ljudima da biste ušli u tu mrežu. Ona je ionako vjerojatno nasljeđe iz doba obščina.

No kako sve to funkcionira u 2020., tijekom epidemije koronavirusa? Pa, prema ruskim analitičarima, više od 80% Rusa koristi internet, a 65% to čini svakodnevno. Od 23. ožujka do 12. travnja ruske su škole na praznicima zbog koronavirusa - a milijuni školaraca se spremaju na učenje putem interneta, uz korištenje niza platformi za zajedničko učenje, streamanje videosadržaja itd. - sve je to već integrirano u proces učenja. Mnogi učenici srednjih škola također se prebacuju na učenje na daljinu. Dakle, druženje se ne odnosi uvijek na fizičku interakciju.

Moskva Agency Moskva Agency

7. Smijte se; no ne morate se smiješiti

"Nikad nismo dobro živjeli - nema smisla početi sada" - tako glasi jedna sumorna ruska poslovica, no kad stvari zaista postanu gadne, ona nam može pomoći da se bolje nosimo sa situacijom. Svaka epoha ruske povijesti ima svoje "lokalne" šale, a trenutna situacija s koronavirusom nije iznimka. Dakle, uvijek je dobra ideja situaciji pristupiti s dozom humora. No umjesto razdraganog osmijeha radije se možete samo blago naceriti.

U ovakvim si vremenima i vi možete dopustiti "rusko lice" i ne smiješiti se pretjerano. Ponekad stvarno pomaže ne glumiti dobro raspoloženje ako vam je teško. Dobrodušnost i podrška ne zahtijevaju da se cijelo vrijeme smiješite poput luđaka. Samo smireno.