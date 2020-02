Nit' leprša kao leptir, nit' ubada kao osa, ali drži riječ: Kadirov sparingovao s Jemeljanenkom

"Ramzan drži riječ! Navukao je rukavice i ušao u ring", napisao je Aleksandar Jemeljanenko na Instagramu.

Podsjećamo da je Ramzan Kadirov jednom prilikom rekao da je spreman poznatom borcu MMA Aleksandru Jemeljanenku održati malu lekciju. Dodao je i da još uvijek ne zna bi li u ringu "lepršao kao leptir i ubadao kao osa" ili da ga "drobio" na tvrdoj podlozi oktagona.

Jemeljanenko je na to odgovorio: "Ne bih mu savjetovao treninge za MMA borbu. Neće on to izdržati... A ako želi boksački meč... on (Kadirov) stalno trenira boks, mislim da je spreman da mi bude sparing partner." Što je ispalo od svih tih priča možete pogledati Instagramu Aleksandra Jemeljanenka:

Treba reći i da Aleksandru godi dulji boravak u Čečeniji, gdje se priprema za svoju sljedeću profesionalnu borbu. Rus je ne tako davno priredio nekoliko pijanih ekscesa za što je pritvaran, a obećao je da u Groznom godinu dana neće okusiti alkohol.