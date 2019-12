I Kadirov izaziva Jemeljanenka, ali još razmišlja hoće se boriti u ringu ili oktagonu

View this post on Instagram

Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? 🤔Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»??? 👊🏻Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... 💪🏻И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения???😉😉😉🤜🏻🤛🏻⏳