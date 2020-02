7 stvari koje su NEDOPUSTIVE u Moskovskom metrou

Moskovski metro je srce grada, centar urbanog života. Svako ga dana milijuni ljudi koriste da ode na posao i da se vrate kući. Kao u svakom javnom prijevozu, postoje izvjesna pravila: službena i neslužbena.

1. Nemojte preskakati okretnu rampu

Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Prolazak bez karte je gotovo neizvediv. Svuda se nalaze pokretne rampe, a ako je pred blagajnom red (za karte koje koštaju manje od jednog dolara), možete platiti putem Apple/Samsung Pay apliakcije ili običnom kreditnom karticom. Međutim, ako ipak uživate u ekstremnom preskakanju, osiguranje i policija s druge strane ograde uvijek su vas spremni dočekati.

A ako ne znate kako se kupuje karta za metro, saznajte to u našem vodiču.

2. Nemojte stajati s lijeve strane na pokretnim stepenicama

Grigorij Sisojev/Sputnik Grigorij Sisojev/Sputnik

Svaki Moskovljanin je od djetinjstva naučen: stoji se s desne strane, prolazi se s lijeve. Vrlo je iritantno kada ljudi zauzmu čitavu širinu stepenica, blokirajući prolaz za one koji su u žurbi! Vjerovali ili ne, mnogi ljudi u Moskvi žure! Neke stepenice mogu biti vrlo duge, a putnici često idu gore i dolje ne samo kako bi uštedjeli nekoliko minuta, nego i zbog prijeko potrebnog kretanja prije osmosatnog sjedenja u uredu!

3. Nemojte nositi veliki ruksak na leđima

Komsomoljskaja pravda/Sputnik Komsomoljskaja pravda/Sputnik

Ljudi koji misle da su njihov ogroman ruksak ili torba na ramenu prihvatljivi za sve potpuno podcjenjuju gužvu koja može nastati u vlaku. Nitko se od vaših suputnika neće radovati ako ga vaše stvari počnu gnječiti! Barem skinite ruksak s leđa kada ulazite u metro, pa će drugi putnici manje udarati o vas.

4. Nemojte zauzeti dva mjesta za sjedenje

Reuters Reuters

Neki ljudi žele zauzeti što više mjesta i svoje torbe stavljaju na sjedište pored sebe u prepunom vlaku. Možda misle da vrijede više od 258 preostalih putnika? Ili da drugi trebaju stajati nakon što su cijeli dan sjedili na poslu? U svakom slučaju, to nije pristojno!

5. Nemojte usred prolaza stati da razmislite

Sergej Fadejičev/TASS Sergej Fadejičev/TASS

Znate li što najviše može razbjesniti Moskovljanina pod zemljom? Zamislite da ste u gomili ljudi koji napuštaju vlak i kreću se prema izlazu ili prema drugoj stanici na presjedanje. No tu je jedna osoba koja stoji točno na sredini prolaza, zadržavajući tijek i pokušavajući se sjetiti gdje se nalazi i kuda treba ići. Nečuveno!

Pročitajte stoga naš kratki vodič za lakšu orijentaciju u Moskovskom metrou.

6. Nemojte gledati/slušati svoj telefon bez slušalica

Sergej Bobilev/TASS Sergej Bobilev/TASS

Da, jasno nam je, slušalice su ponekad prava gnjavaža, čak i one bežične, ali to nije razlog da slušate glazbu ili gledate film s uključenim tonom bez njih. Naravno, možda vam se čini da i ljudima oko vas treba malo zabave u vožnji. No možda je bolje da odložite telefon i uživate u stvarnosti!

7. Nemojte uskakati u vlak koji upravo polazi

To se događa svakodnevno, posebno ako ste u žurbi. Vlakovi se često zaustavljaju u tunelima prije nego što dođu do sljedeće stanice. No znate li zašto? Kada neki putnik odluči uskočiti u vlak u posljednjem trenutku, kada se vrata već zatvaraju, vozač nema izbora nego da ih ponovo otvori i tako dolazi do kašnjenja. Posljedica toga je da vlakovi često čekaju na red u tunelima. Zato će uskakanje u vlak u odlasku samo učiniti da još više zakasnite, kao i tisuće vlakova koji idu iza vašeg. Inače, vlakovi polaze svakih 90 sekundi, pa nemojte paničariti ako vam jedan ode ispred nosa! Sačuvajte pribranost i nastavite dalje!