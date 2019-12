Jemeljanenko odgovorio na izazov Ramzana Kadirova: "Nema se on kada spremiti za borbu sa mnom"

Russia Beyond

Said Carnajev/Sputnik, Dmitrij Golubovič/Russian Look

Nakon što je prvi čovjek Čečenije Ramzan Kadirov izazvao brata Fjodora Jemeljanenka na dvoboj u ringu, poznati MMA borac Aleksandar Jemeljanenko je odgovorio: "Ne bih mu savjetovao da trenira za borbu po MMA pravilima. Neće on to izdržati."

Podsjećamo da je Kadirov rekao da je u dilemi - ne zna bi li u boksačkom ringu "lepršao kao leptir i ubadao kao osa" ili "polako drobio" Jemeljanenka u oktogonu za slobodne borbe.

Aleksandar Jemeljanenko ipak kaže da se Kadirov neće imati kada pripremiti za borbu. "Ne bih mu savjetovao treninge za MMA borbu. Neće on to izdržati... A ako želi boksački meč... on (Kadirov) stalno trenira boks, mislim da je spreman da mi bude sparing partner", rekao je Aleksandar.

A ako se pitate zašto je Ramzan Kadirov izazvao Jemeljanenka, odgovor je sljedeći: to je u Rusiji sada u modi, Jemeljanenka izazivaju svi! Nedavno je Aleksandar ušao u ring s najpoznatijim ruskim powerlifterom Mihailom Kokljajevom, kojeg je vrlo lako nokautirao u prvoj rundi.