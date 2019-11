Putin dao savjet učenicima kako da odaberu zanimanje

Russia Beyond Croatia

Kremlin Pool/Global Look Press

Ruski predsjednik je na Sveruskom otvorenom satu "Škola budućnosti" ispričao učenicima kako je sam izabrao zanimanje i podijelio savete kako se to radi.

"Morate nešto osjetiti iznutra. U nekom trenutku vam nešto mora škljocnuti u glavi, da čovjek odmah zna da će u tome ostvariti maksimalan rezultat", rekao je predsjednik.

A kada se već pojavi posao kojem želiš posvetiti život, onda dolazi i upornost, ustrajnost.

"Čim se počnete baviti omiljenim poslom, ostvarit ćete i male rezultate i sve će stati na svoje mjesto. Svima koji sada biraju svoju budućnost, svoj život, zanimanje, želim da se u cijelosti tome posvete", rekao je Putin.

Ruski predsjednik je priznao da je imao "teške rasprave" s roditeljima i judo trenerom kada je birao svoje zanimanje.

"Moje prve želje su bile kao i kod svih dječaka – mornar, pilot. Puno sam o svemu tome razmišljao. Obilazio sam različite škole, dolazio, sjedio, šetao hodnicima, gledao što se događa."

Putin je savjetovao učenicima da se dobro zamisle u svim tim zanimanjima, jer tek tako će osjetiti mogu li to raditi do kraja života.

A znanje je osnovni čimbenik razvoja i uspjeha, dodao je on.

"U školi, na fakultetu čini nam se da su mnoge stvari nepotrebne, da se sva ta znanja ne mogu primijeniti u životu. Ali to nije tako. Znanje određuje naš pogled na svijet, a to je osnova našeg razvoja i uspjeha. Možemo i zaboraviti neke konkretne stvari koje smo učili u školi ili od roditelja, ali to je svejedno nešto što nas oblikuje kao osobu."

Putin je dodao da roditelji moraju pomoći djeci u izboru pravog zanimanja. Pozitivan utjecaj roditelja nikada neće nestati bez traga, istaknuo je Putin.