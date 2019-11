Kapetan podmornice odlikovan Ordenom za hrabrost

Russia Beyond Croatia

Zapovjednik Sjeverne flote (SF), Aleksandar Mojisejev uručio je visoka državna odlikovanja časnicima koji služe na ovoj podmornici, rekao je u petak službeni predstavnik Sjeverne flote, Vadim Serga.



U skladu s ukazom predsjednika Rusije, za zasluge u jačanju obrambenih sposobnosti zemlje i osobni angažman koji je prikazan na svome radnom mjestu Ordenom za hrabrost je odlikovan zapovjednik prve posade koja služi na strateškom nuklearnom raketonoscu "Jurij Dolgoruki" (klasa 955 "Borej") - kapetanu prvog ranga Vladimiru Širinu, prenosi internet portal "Interfax".



"Pod njegovim zapovjedništvom strateška nuklearna podmornica je prvi put u svojoj povijesti izvela plotunsko lansiranje četiri interkontinentalne balističke rakete "Bulava". Lansiranje je izvedeno iz akvatorija Bijelog mora, a rakete su tom prilikom pogodile sve svoje ciljeve na poligonu Kura, koji se nalazi na Kamčatki", - rekao je Serga.



Osim toga, medaljom "Za zasluge pred Domovinom" prvog i drugog stupnja, odlikovani su časnici stožera Sjeverne flote, kapetan prvog ranga Andrej Milkin, kapetan trećeg ranga Vjačeslav Samarcev, a također i operater zrakoplovnog odjela iz mješovitog zrakoplovnog puka Sjeverne flote, bojnik Vladimir Muhin.



Zapovjednik Sjeverne flote je potpukovniku Olegu Menovšinkovu i bojniku Aleksandru Manuilovu dodjelio medalju Suvorova. Ovo odlikovanje su tom prilikom dobili i kapetan trećeg ranga, Andrej Sapunov i kapetan medicinske službe, Selim Murzankanov.



Medaljom Žukova je nagrađen kapetan Aleksej Gribanov, dok je medalju Ušakova dobio kapetan trećeg ranga Mihail Smirnov.



Svečana manifestacija dodjele visokih priznanja je održana u Sjeveromorsku, pred početak proširenog zasjedanja Vojnog saveta Sjeverne flote.



U svibnju 2018.godine strateška nuklearna podmornica klase "Borej" - "Jurij Dolgoruki" sudjelovala je u plotunskom lansiranju četiri interkontinentalne balističke rakete "Bulava", koje su pogodile svoje ciljeve na vojnom poligonu "Kura", koji se nalazi na poluotoku Kamčatka. Na ovaj način, po prvi put je realizirano grupno lansiranje raketa (jedna za drugom), kada su u pitanju plovila ove klase.



Strateška nuklearna podmornica "Jurij Dolgoruki" (klasa podmornica 955 "Borej") ušla je u oružani sastav Sjeverne flote u 2012. godini. Podmornice ove klase spadaju u borbena plovila četvrte generacije, koja su naoružana 3-stupanjskim interkontinentalnim balističkim raketama "Bulava". Svaka podmornica ove klase može u svom borbenom spremniku ponijeti 16 ovih raketa, koje mogu ostvariti projektirani maksimalni domet i do 11 000 km, u vremenskom intervalu 20-25 minuta.



Ono što posebno zastrašuje, je destruktivna moć podmorničkog udarnog arsenala. Naime, svaka od ovih raketa nosi po 10 neovisno usmjerenih bojevih glava, koje su ekvivalenta 150 kt. Raketni plotun ispaljen iz strateške podmornice "Jurij Dolgoruki" može pokriti i do 160 neprijateljskih ciljeva (podmornica "Dmitrij Donski" klase 941UM "Akula" i do 200 ciljeva).