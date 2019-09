Preživljavanje na ruski način: Kako je tinejdžer poslije 13 dana lutanja tajgom našao spas

Russia Beyond Croatia

Kako prenosi televizija NTV tinejdžer je jeo gljive, palio vatru i spavao ispod drveća. Poslije prijeđenih 20 kilometara šumom izbio je nekako na pčelarsku farmu, međutim nije uspio stupiti u kontakt sa svojima. Zbog nevremena putevi su bili uništeni, a veze u prekidu. Dječaka su pregledali liječnici, a on se u ovom trenutku nalazi u bolnici i dobro se osjeća.



U operaciji potrage i spašavanja sudjelovalo je oko 300 uradnika Ministarstva za izvanredne situacije, kao i dobrovoljaca. Tragajući za dječakom i prelazeći desetine kilometara tajgom nailazili na tragove divljih životinja, među kojima su bili i oni od tigrova i medvjeda.



Dječak je otišao u šumu brati gljive 23. kolovza i od tada mu se gubi svaki trag, sve do 4. rujna, kada je pronađen u jednom pčelinjaku u Mihajlovskom rajonu, udaljenom 20 do 25 kilometara od mjesta na kojem je nestao.



Rusko državno odvjetništvo prvobitno je slučaj tretiralo kao ubojstvo.