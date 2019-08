Njemački bajkeri oduševljeni putovanjem kroz Rusiju

Russia Beyond Croatia

Kako piše list Leipziger Volkszeitung, bajkeri su se vratili u rodno mjesto Lausig u Saskoj poslije trotjednog putovanja do Jekaterinburga i nazad. Prevalili su 11 000 kilometara i pričaju kako je Rusija vrlo gostoljubiva zemlja.



"U svakom slučaju, nisu se potvrdile predrasude koje su uobičajene u Njemačkoj. Gdje god smo stigli svuda smo primljeni s oduševljenjem“, prenosi RT riječi Renea, sudionika putovanja.



Putnici su ispričali kako su stigli u Moskvu i posjetili Crveni trg gdje su se sreli s "Noćnim vukovima“.



"Toplo su nas pozdravili i osigurali nam prevoditelja. Aleksandar Zaldostanov zvani Kirurg osobno nam je organizirao ekskurziju po poligonu. Večet smo proveli s "Noćnim vukovima", a ujutro poslije doručka smo se otisnuli na put", kaže Filip, vođa njemačkih bajkera.



On je rekao da su do Jekaterinburga stigli bez kvarova i zadržavanja, a usput su Rusi dočekivali "njemačke bajkere kao da su rajske ptice".



"Ja sam zaljubljen u Rusiju", priznaje Rene, a Filip dodaje: "Ovo sigurno nije bilo naše posljednje putovanje u tu predivnu zemlju".