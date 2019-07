Bussiness Insider: Ruski McDonald's bolji od američkog

Kada je 1. siječnja 1990. godine u Moskvi otvoren prvi sovjetski McDonald's, 30 000 ljudi je na mrazu satima čekalo u redu ispred ulaza. Sada ova američka mreža restorana brze hrane ima najmanje 650 lokacija širom Rusije i cvijeta joj posao. Prošle godine je broj restorana povećan za 6 %, što je puno više od svjetskog pokazatelja od 1,5 %, piše The Wall Street Journal. Ovaj list ujedno ističe kako većina "Macovih" restorana u Rusiji priprema vlastita jela od namirnica nabavljenih lokalno.



Nedavno je Cathy Warren iz američkog časopisa Business Insider tokom posjeta Rusiji svratila u onaj prvi McDonald's na Tverskoj. Bila je u njemu i prije tridesetak godina, kada je tek otvoren, pa je iskoristila ovu zgodnu priliku kako bi usporedila sadašnje stanje s ondašnjim.



Prvo veliko i ugodno iznenađenje je bilo kad je shvatila da može naručiti hranu na engleskom. Drugo je bilo još veće i još ugodnije. Naime, ispostavlja se da ruski "Mek" ima ponudu koju Cathy nikada nije viđala u Americi. Npr., postoji izbornik "Talijanski okus", gdje se može naručiti "Panini Toscana", tj. sendvič na talijanski način, vrlo sličan buritou (tradicionalno meksičko jelo, tj. tortilju s prilozima), a može se naručiti i napitak "Mojito italiano". U Rusiji McDonald's nema alkohol u ponudi, za razliku od Francuske, Njemačke ili Koreje.

McDonald's, Moskva Sergej Karpuhin/Reuters Sergej Karpuhin/Reuters

Zvuči neobično, ali asortiman plodova mora je u moskovskom "Mek" širi nego što se moglo očekivati, zaključuje Cathy. Osim klasične riblje pljeskavice "File-o-fish" na meniju su i pohani račići, sushi rolat s račićima i sushi rolat s ribom.



Kasnije, kada se američka novinarka vratila kući i svratila u McDonald's preko puta njene kancelarije u New Yorku, provjerila je i vidjela da tamo nema ničega spomenutog osim riblje pljeskavice "File-o-fish". Usporedila je i ijcene. Veliki "McCombo", pomfrit i "Cola" u Moskvi košta oko 20 kn, a isto to u New Yorku košta 60 kn.



Osim šireg asortimana i nižih cijena moskovski "Mek" je iznenadio Amerikanku i brzom uslugom. Narudžba je realizirana za manje od jedne minute. Cathy kaže da američki restorani nisu toliko učinkoviti.



Moskovski McDonald's je i čistiji od njujorškog. Cathy priča kako je vidjela da radnik restorana odmah prilazi stolu od koga je klijent ustao i čisti ga. Isto tako su čiste i pomoćne prostorije i vrt. Preko puta vrta je lijep park s cvijećem i fontanama.



Generalno gledano, ukus i cijena hrane, proces naručivanja i atmosfera u Moskovskom "Meku" – sve je to bolje nego u američkim restoranima. Jedino je pristup bežičnom internetu isti, tj. on je i u Moskvi isto toliko dobar kao u New Yorku.