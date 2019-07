U Moskovsku oblast stigla oklopna postrojba kineske vojske s borbenim tenkovima

Russia Beyond Croatia

U ruskom Ministarstvu obrane su izjavili da je kineska vojska u Rusiju poslala četiri svoja tenka s kompletima streljiva. Ovu tehniku koja je transportirana željeznicom, zajednički su osiguravali elementi ruske i kineske vojske - prenosi internet portal Vzgljad.



"U tamansku motoriziranu diviziju stigla je postrojba kineske vojske koja se sastoji od ljudstva i borbene tehnike koje će sudjelovati na atraktivnom vojnom natjecanju "Tenkovski biatlon" koji se održava u okviru Međunarodnih vojnih igara - 2019, koje se tradicionalno u ovo vrijeme održava na teritoriju Ruske Federacije i koje po broju sudionika i angažiranih ekipa ima planetarni format. Ova postrojba je prešla udaljenost od 5000 kilomeatara koristeći za transport željezničku infrastrukturu od Zabajkalska do Seljatina"- rekli su u ministarstvu.



Pretpostavka je da će sve ekipe koje će sudjelovati na "Tenkovskom biatlonu" stići na mjesto njegovog održavanja najkasnije do kraja tjedna. Međunarodne vojne igre-2019 će se održavati od 3. do 17. kolovoza na teritoriju 10 država. Na natjecanju će sudjelovati više od 500 vojnika iz 37 država svijeta.



Uz ovu vijest ide i napomena, da su tokom jučerašnjeg dana zrakoplovstva Rusije i Kine izvela prvo zajedničko patroliranje bombarderima velikog radijusa djelovanja, u Azijsko-Tihooceanskoj regiji. Ova aktivnost je izazvala jednu dozu sumnje od strane saveznika NATO u ovoj regiji.