Prikazan video sa surovog testiranja ruskih terenaca "Ural" i "Sadko Next" u džunglama Indonezije

Ova vozila su u studenom prošle godine prikazana na sajmu vojne tehnike Indo Defence 2018 koji se održao u Jakarti. Privukli su pažnju sigurnosnih struktura zahvaljujući svojim odličnim karakterisikama, koje su tom prilikom demonstrirane na licu mjesta- prenosi internet portal Rossijskaja gazeta.



Na internetu se pojavio videozapis na kojem se vide najzanimljiviji kadrovi s ovog ekstremnog testiranja. Kamioni su se kretali van puteva, savladali različite uspone, prelazili vodene prepreke. Osim toga, testirana je i njihova sposobnost za prijevoz različitog tereta, zatim transporta vučnih topničkih oruđa, kao i njihove brzinske sposobnosti.



Troosovinsko terensko vozilo "Ural" 4320 ( na ovom sajmu predstavljen pod oznakom URAL 6x6) može vući do 6 000 kg tereta. Osim toga može vući topničko oruđe ili dodatnu prikolicu mase do 11 500 kilograma. vozilo pokreće motor JAMZ-238M2T koji proizvodi snagu od 240 "konja", što omogućava kamionu da dostigne brzinu do 95 km/h.



Drugo vozilo koje je predstavljeno na sajmu predstavlja model terenca "Sadko Next" koji je zadržao sve prednosti legendarnog automobila GAZ-66. Može prevoziti teret mase 2 500-3 000 kilograma i uspješno savladati vodene prepreke dubine jednog metra. Vozilo pogoni motor JAMZ-534 snage 149 konjskih snaga. Maksimalna brzina je identična kao i kod terenskog kamiona URAL 6x6 i iznosi 95 km/h.



Ruska vojna auto-tehnika je vrlo popularna u cijelom svijetu i ima je u velikom broju oružanih snaga. Npr., nedavno je objavljena informacija da se kamion nešto teže kategorije "Ural Next" sklapa na Kubi. Za njegovom nabavkom su interes pokazale zemlje Južne i Srednje Amerike, koje u svom naoružanju posjeduju kamione tipa "Ural".