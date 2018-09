"Sadko Next": GAZ predstavio novi kamion-terenac

Russia Beyond Croatia

Osim teretnog terenca, na sajmu su predstavljeni i automobil GAZel Next, autobus Vektor Next, kao i novi motor JAMZ-530. Sam terenski Sadko je kamion velikih potencijala. Njegov teretni kapacitet iznosi tri tone, a po svojoj sposobnosti kretanja po raznovrsnim terenima može se natjecati s klasičnim terencima.



U usporedbi sa svojim prethodnikom, novi Sadko Next posjeduje značajno unaprijeđenu ergonomiju kabine, osobito kod sjedišta vozača. Sada je moguće podesiti pun gas ili smanjiti brzinu jednostavnim pritiskom gumba. Vozilo se prema potrebi može opremiti i vitlom, dodatnim spremnikom goriva i snorkelom.

Sadko Next će se u bliskoj budućnosti pojaviti na stranim tržištima, a zatim i na ruskom.