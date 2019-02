Pretprodaja limuzine i sedana nove ruske premium marke automobila "Aurus" počinje 15. veljače

Po riječima Denisa Manturova, ministra industrije i trgovine, zainteresirani kupci bit će u prilici direktno povezati se sa službenim partnerima marke Aurus u Rusiji, a to su grupa Avilon i kompanija Panavto.



Europska premijera novih ruskih automobila premium klase bit će održana na Sajmu automobila u Ženevi početkom ožujka. Na prestižni salon Rusi su pozvani da predstave upravo ova vozila iz projekta Kortež koja su još u nastanku podigla veliku medijsku prašinu. Prvi automobili iz porodice Aurus napravljeni su za predsjednički konvoj Vladimira Putina. Automobil ove marke sada koristi i ruski premijer Dmitrij Medvedev.



Kako je Denis Manturov napomenuo, računa se da će se dio ovih automobila kupovati za obnovu državnog voznog parka, kako u Rusiji, tako i drugim zemljama. A među ostalim klijentima bit će pravne i fizičke osobe.



Po riječima ruskog ministra, koji je osobno testirao nova ruska vozila premium klase, ove automobile odlikuje visok stupanj sigurnosti u kabini, odlično ubrzavaju i imaju izvanredne dinamičke karakteristike.



Kao putnik moram pohvaliti udobnost i visoku kvalitetu materijala u realizaciji enterijera. Vozio sam razne automobile. Iako nikako ne možete biti ravnodušni prema udobnosti sedana i limuzine, meni se ipak najviše sviđa terenac. Ozbiljno razmišljam o njegovoj kupovini, čim se pojavi, priznao je ministar Manturov.



Prvi model novih ruskih automobila sedan Aurus Senat pretstavljen je u kolovozu prošle godine na Sajmu automobila u Moskvi. Kako je najavljeno u prvim mjesecima ove godine pojavit će se crossover i to u obliku prototipa, dok početak njegove proizvodnje nije preciziran. Najkasnije do svibnja 2020. godine iz proizvodnje će izaći kabriolet Aurus koji će sudjelovati na tradicionalnoj Paradi u čast Dana pobjede na Crvenom trgu.



Denis Manturov je najavio da će se sklapanje automobila odvijati u pogonima ruske tvrtke Solers u Tatarstanu, dok je Vadim Švecov, njen genralni direktor i suvlasnik izjavio da automobile Aurus zbog ogromne potražnje neće biti moguće nabaviti ove, niti iduće godine.



Koliko će točno koštati limuzina i sedan zasada nije poznato. Moguće da će to biti javljeno upravo u Ženevi. Denis Manturov tvrdi da će Aurus biti jeftiniji od svojih suparnika - Bentleya i Rolls-Roycea.