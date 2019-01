Ruski maratonac istrčao 38 km oko najhladnijeg naselja na planetu-Ojmjakona, na nevjerojatnih -52°C

Russia Beyond Croatia

Ilja Pesterev, sudionik prvog međunarodnog maratona na "ledenom polu", kako još zovu najhladnije naselje na planetu, mjesto Ojmjakon, istrčao je 38 km na temperaturi od -52°C.

Ilji su za tu udaljenost bila potrebna 3 sata i 53 minute. Sudionici utrke su svakako borci za zdrav način života, kao i prvaci Rusije i republike Jakutije.

Utrka je počela u 11 sati. Ujutro je temperatura zraka iznosila -52°C, da bi se kasnije popela do -49°C. Svi sudionici su dotrčali do cilja. Amateri su istrčali pet kilometara, a iskusni maratonci od 10 do preko 30 km, kažu organizatori prvog maratona "Ledeni pol – Ojmjakon".