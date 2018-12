Savjeti ruskih liječnika: Što raditi kada se djeci zimi zalijepi jezik za metalni stup

Ukoliko se jezik tokom hladnog vremena zalijepi za neki metalni predmet, samo treba disati na tom mjestu i ni u kojem slučaju ne koristiti upaljač u pokušaju da ga odlijepite, rekla je Jekaterina Ivanova, liječnica opće prakse.



Ivanova je rekla da se zimi jezik vrlo lako lijepi za metal, jer se vlaga s jezika u kontaktu s hladnim metalom pretvara u led i prikuje čovjeka za ledeni predmet, bilo da je to ljuljačka ili recimo ručka na vratima, prenose ruski mediji. Ona je naglasila da se ovakve situacije najčešće događaju djeci i da u tom slučaju treba prvo smiriti dijete i zamoliti ga da diše, usmjeravajući zrak na metal. Na taj način, od toplog daha led će se otopiti i moći će se osloboditi jezik. Ako se pri ruci ima voda (može i hladna) treba je lijevati na mjesto na kojem se jezik zalijepio za metal.



Moskovska liječnica naglasila je da nikako ne treba na silu vući dijete u pokušaju da ga se odvoji od metala, jer će to dovesti do ozljede sluznice jezika, a na taj način nastala rana bit će dugo bolna i teško će zarastati. Također, ne treba vikati na dijete, jer bi ga to moglo još više uplašiti i dovesti do naglog pokreta i ozljede sluznice jezika i usana. Osim toga ni slučajno ne treba koristiti upaljač kako bi se zagrijao metal, jer dijete se tako može uplašiti i opeći lice.



Ukoliko ipak dođe do ozljede jezika, ranu treba tretirati otopinom klorheksidina, a kasnije, nekoliko dana ispirati usta kamilicom, i davati djeci meku, pasiranu hranu. Liječnica je dodala kako djeci treba govoriti da zimi paze kako ne bi jezikom dodirivali metalne predmete i objasniti im do čega to može dovesti.