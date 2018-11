Detaljno izvješće FSB-a: Što je sve od naoružanja i streljiva zarobljeno na ukrajinskim brodovima?

Russia Beyond Croatia

Na jednom od oklopnih čamaca pronađen i dokument koji svjedoči da je akcija ukrajinskih brodova bila isplanirana s glavnim zadatkom da se od grada Odesse do grada Berdjansk kreću u tzv. "prikrivenom poredku", s posebnim fokusom "na osiguravanje uvjeta za skriven pristup Kerčkom tjesnacu i prolasku kroz njega".

Dana 25. studenog 2018. godine u 07:10 sati, usprkos izdanom upozorenju o zatvaranju područja teritorijalnih voda Ruske Federacije kroz prolaz u Kerčkom tjesnacu, iz akvatorija Crnog mora je stigla grupa brodova iz sastava ukrajinske ratne mornarice (topnički oklopni čamac "Berdjansk", topnički oklopni čamac "Nikopolj" i tegljač "Jani Kapu"). Ova grupa brodova je na geografskim koordinatama Š=44° 52', 7 SŠ, D=36° 33', 3, povrijedila državnu granicu Ruske Federacije van naznačenih puteva plovidbe, i ušla u područje koje je privremeno zatvoreno za plovidbu, čime je prekršena Konvencija UN-a iz 1982.godine, Zakon Ruske Federacije dosen 1. travnja 1993.godine pod rednim brojem № 4730-I "O državnoj granici Ruske Federacije“, Federalni zakon od 31. srpnja 1998.godine pod rednim brojem № 155-FZ "O unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i prilaznoj zoni Ruske Federacije".



Poslije narušavanja državne granice Ruske Federacije, brodovi ukrajinske ratne mornarice su nastavili sa svojim kretanjem kroz Kerčki kanal gdje su prekršili proceduru koju je donijelo ministarstvo prometa Ruske Federacije od 21. listopada 2015. godine, redni broj № 313.



Prilikom sprovođenja brodova ukrajinske ratne mornarice, više puta im je putem radiokomunikacije preneseno da su svojim kretanjem grubo prekršili Konvenciju UN-a o pomorskom pravu iz 1982. godine i da u skladu s tim odmah napuste teritorijalne vode Ruske Federacije.



Na ove upozoravajuće poruke, brodovi ukrajinske ratne mornarice su reagirali tako što su sa svojim posadama prešli u stanje borbene spremnosti: skinuli su cerade sa svojih topova, postavili njihove cijevi pod kutem od 45 stupnjeva i usmjerili ih prema brodovima i čamcima Ruske Federacije koji su ih pratili. Na ovaj način ukrajinski brodovi su dodatno prekršili članak 18. Konvencije UN-a o pomorskom pravu i Federalni zakon Ruske Federacije donesen 1998. godine "O unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i prilaznoj zoni Ruske Federacije". O svemu ovome ukrajinski brodovi su još jednom uredno obaviješteni putem radio veze, poslije čega je skladu s normama međunarodnog pomorskog prava i zakona Ruske Federacije izvedena akcija koje je neutralizirala prijestupnike.

Što je sve zarobljeno od naoružanja

Tom prilikom na zarobljenim brodovima ukrajinske ratne mornarice je pronađeno sljedeće naoružanje i streljivo:



1. Automatski topovi u kal. 30mm / komada 4

2. Automatski bacač granata AGS-17 kal.30mm/ komada 4

3. Teški mitraljez DŠK u kalibru 12,7mm / komada 2

4. Mitraljezi PKT u kalibru 7,62mm / komada 4

5. Automatske puške AK-74 u kal.5,45mm / komada 13

6. Pištolj PM u kal.9mm / komada 4

7. Traumatični pištolj u kal.9mm /komada 1

8. Signalni pištolj PS / komada 1

9. Rasprskavajuće granate u kalibru 30mm / komada 765

10. Granate za bacač granata VOG-17 / komada 1975

11. Granate za bacač granata VOG /komada 495

12. Ručne granate RGD-5 /komada 40

13. Ručne granate RG-42 / komada 48

14. Ručne granate RGD/ komada 20

15. Upaljač za ručnu granatu UZRGM-2 / komada 30

16. Upaljač za ručnu granatu RG-42 / komada 38

17. Signalna patrona/raketa u kal.30mm/ komada 87

18. Streljivo u kal.7,62mm /komada 9865

19. Streljivo u kal.5,45mm /komada 11736

20. Streljivo u kal.9mm /komada 1189

21. Streljivo u kal.12,7 mm /komada 612

22. Nož za pušku (bajonet) /komada 15

23. Okviri za pušku Ak-74 /komada 42

24. Kutije sa streljivom za PKT / komada 4



Napomena: Na svakom od oklopnih topničkih čamaca se nalazio komplet koji se sastojao od jednog topa u kalibru 30 mm, jednog automatskog bacača granata AGS-17 i dva mitraljeza u kalibru 7,62 mm.



Prilikom inspekcije zarobljenih ukrajinskih ratnih brodova na oklopnom topničkom čamcu "Nikopolj" pronađen je dokument u formi naredbe s naslovom: "Kontrolna lista spremnosti topničkog oklopnog čamca "Nikopolj" za izlazak na more u razdoblju od 09 h 23.11.2013. do 18 h. 25.11.2018" u kojoj je grupi brodova dodijeljen zadatak da se od grada Odesse do grada Berdjanska kreću u tzv. "prikrivenom poredku", s posebnim fokusom "na osiguranje uvjeta za skriven pristup Kerčkom tjesnacu i prolasku kroz njega".



Osim toga, na istom čamcu je pronađen ručno napisani sažetak pravila koja su donesena od strane Ruske Federacije, a tiču se plovidbe kroz Kerčki tjesnac, iz kojeg proizlazi nepobitna činjenica da su ukrajinski mornari savršeno znali kuda idu i kakvu proceduru su morali poštovati.