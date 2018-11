VIDEO: Pogledajte što su specijalne jedinice FSB sinoć zarobile od Ukrajinaca

Kako je poznato, u provokaciji u Azovskom moru ukrajinska strana je upotrijebila tri plovila. Osnovnu udarnu snagu u ovoj avanturi trebali su predstavljati dva oklopna čamca klase 58155 "Gjurza-M" ukrajinske proizvodnje. Ova pomorska sredstva su oklopljena, i njihova zaštita može zaustaviti projektile ispaljene iz streljačkog naoružanja kalibra 7,62 mm, te može zadržati sitnije šrapnele granata.



Njihov deplasman iznosi 50 tona. U odnosu na svoju veličinu, ovi brodovi su prilično naoružani. U njihovom naoružanju se nalazi top kalibra 30 mm, teški mitraljez kalibra 14,5 mm, kao i mitraljezi u kalibru 7,62 mm. Osim toga zastupljena su jedan do dva automatska bacača granata u kalibru 30 mm, kao i navođeno raketno oružje kojeg predstavlja sustav "Barjer" dometa do 5 000 metara. To je u suštini protuoklopno oružje, koje se može primijeniti i u borbi protiv manjih objekata na vodi. Za zaštitu od napada iz zraka oklopni raketni čamac "Gjurza-M" u svom naoružanju može imati i prijenosne raketne lansere tipa "Igla".



Pogoni ga dvotaktni dizel motor snage 2 000 KS. Maksimalna brzina je ograničena na 28 čvorova. Ovi oklopni čamci mogu na otvorenom moru provesti do 5 dana. Posadu čini pet ljudi. Ukrajinska vojska je do sada raspolagala sa šest ovih plovila "Akkerman", "Berdjansk", "Višgorod", "Kremenčug", "Lubni", "Nikopolj" ("Berdjansk" i "Nikopolj" su zauzele ruske specijalne jedinice).



U incidentu je sudjelovao još jedan brod, a to je remorker "Jani Kapu" (bivši "Krasnoperekopsk") čiji deplasman dostiže 300 tona. Njegova maksimalna brzina je svega 11 čvorova, a autonomija mu iznosi 1 650 nautičkih milja. Posadu čini šest ljudi.