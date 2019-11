Kako preživjeti rusku zimu? 5 načina da se pripremite za bijelu apokalipsu

1. Zamijenite automobilske gume

Za većinu Rusa pripreme za zimu počinju s njihovim automobilom. Iako treba učiniti mnogo toga, najvažnije je na automobil staviti zimske gume.

Denis Koževnikov/TASS Denis Koževnikov/TASS

Ne postoji zadani datum do kojeg biste trebali zamijeniti gume - za to trebate imati istančani osjećaj za prognozu. Ako to učinite prerano, svi će vas gledati poprijeko; ako predugo čekate i snijeg vas uhvati nespremne, bit ćete suočeni sa skliskim uvjetima na cesti.

Najbolji pokazatelj toga koji je najbolji trenutak za zamjenu guma je kada prosječna temperatura padne ispod +5 stupnjeva Celzija i ispod te razine ostane pet dana. Tada je pravo vrijeme da požurite do najbliže vulkanizerske radionice.

Osim toga, trebat ćete i zamijeniti tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla zimskom verzijom koja ima nižu temperaturu zamrzavanja, zamijeniti podne prostirke gumenima, napuniti bateriju i u automobil spremiti lopatu za snježne dane.

2. Pripremite daču za zimu

Većina Rusa također za zimu priprema svoje dače. To je složen proces koji cijelu obitelj može okupirati danima. Obično počinje temeljitim čišćenjem unutrašnjosti kuće: podova i polica; kao i pranjem odjeće, ručnika, posteljine i zavjesa; koje zatim treba pospremiti u ormar. Na koncu sav namještaj treba prekriti tkaninom.

Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

Treba se pobrinuti i za eksterijer kuće. Provjerite da krov nema rupa, što zna dovesti do velikih problema kada se snijeg krene topiti u proljeće. Zatvorite prozore i spustite rolete kako biste što bolje zaštitili unutrašnjost kuće od vanjskih utjecaja. Ispustite vodu iz spremnika unutar i izvan kuće, uključujući i toalet, jer i on može prsnuti ako se voda koja ostane zamrzne.

Obavezno isključite struju i plin. Ako preskočite neki od koraka na ovoj listi, riskirate da će vas dogodine kuća dočekati nespremna za ljeto.

3. Izolirajte prozore

Mnoge ruske obitelji ne ograničavaju svoje zimske pripreme na daču - one također nastoje pripremiti svoje gradske stanove za temperature koje lako mogu pasti ispod -30 stupnjeva Celzija. S obzirom na to da većina topline iz stanova izlazi kroz prozore, mnogi Rusi nastoje poboljšati svoje prozorske okvire prije dolaska zime, posebice oni koji još uvijek umjesto modernih plastičnih okvira imaju drvene.

Andrej Lukovski/Sputnik Andrej Lukovski/Sputnik

Prvi korak ka izolaciji vašeg stana od hladnoće je pranje prozora i okvira - čisti prozori propuštaju više Sunčeve svjetlosti za sunčanih dana. Osim toga, mnogi Rusi koriste pjenastu gumu, pamuk ili stare krpe kako bi izolirali prozorske okvire od hladnoće, "krpajući" materijalom i najmanje otvore i rupe.

Glavni nedostatak ove metode je taj što će vam prozori morati ostati zatvoreni čitave zime te nećete moći prozračiti stan. Srećom, većina ruskih stanova danas ima moderne plastične okvire koji ne zahtijevaju dodatnu izolaciju.

4. Pobrinite se za kućne ljubimce

Legion Media Legion Media

Muku s hladnoćom muče i kućni ljubimci. Za razliku od ljudi, oni se ne mogu utopliti u krevetu ili se ugrijati vrućom kupkom. Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca nastoje pripremiti svoje ljubimce za hladnoću. Kupite mali grijani tepih ili krevetić dizajniran posebno za pse i mačke. Ako vaš ljubimac voli toplinu, tepih ili krevetić možete smjestiti kraj električnog grijača.

Šape većine pasa će trebati zaštititi od kemijskih sredstava kojima gradske službe tretiraju ulice protiv zaleđivanja.

5. Pripremite dom za goste

Sergej Fadeičev/TASS Sergej Fadeičev/TASS

U većini ruskih gradova (iznimke postoje) zimi doista jest jako hladno. Većina društvenih aktivnosti se s ulica seli u stanove, stoga i vaš mora biti spreman za neočekivane goste u bilo koje doba dana. Prije zime ga temeljito očistite, jer će pri niskim temperaturama pranje i prozračivanje biti komplicirano. Pripremite dodatne šalice kako biste goste mogli ponuditi vrućim čajem, kavom ili drugim ruskim pićima koja služe za zagrijavanje. Približite svoju omiljenu stolicu grijaču i uživajte u ugodnoj ruskoj zimi.