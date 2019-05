Kako je Tom Hardy otkrio da je 1/4 Sibirac

Tokom svoje sibirske avanture Hardy se hrvao s prvacima jakutske borbe hapsagaj, muzao kravu na temperaturi ispod nule, plivao u ledenoj vodi i sudjelovao u paganskim obredima.

U hladnom Sibiru

Tom Hardy se 2012. godine kao sudionik dokumentarne emisije kanala "Discovery" provozao najhladnijim putem na planetu: Jakutsk – Ojmjakon. Zajedno sa bivšim vozačem Formule 1, Mikom Salom, Hardy je prešao preko 1000 km kroz teritorij gdje temperatura pada ispod -50°C.



Hardija je očarala ljepota sibirske prirode, ali ne može se reći da se nije bojao za svoje zdravlje. "Prsti se mogu jednostavnosmrznuti i otpasti, i to nije šala", govorio je.



Ipak britanski glumac se usudio na noćno plivanje na temperaturi od -37 °C.



Posljednja postaja na putu je bio Ojmjakon, najhladnije naselje na planetu, gdje temperatura može pasti do -71 °C. "Vrloa sam zahvalan što sam danas ovdje, u Sibiru", rekao je Hardy. "Za mene je to najbolja stvar koju sam u životu napravio. Ovakva iskustva kardinalno mijenjaju život“, rekao je na kraju putovanja.

U vreloj Moskvi

U rujnu ove godine Hardy je još jednom posjetio Rusiju i ovo putovanje je bilo neusporedivo udobnije i opuštenije. Glumac je došao na premijeru filma "Venom" u kojem tumači glavnu ulogu.





Hardy se prošetao novim parkom Zarjadje u centru Moskve, provozao metroom te dotaknuo jedan od kipova na stanici Ploščad Revoljuciji (kažu da donosi sreću).



Zanimljivo je to da je Hardy došao u Moskvu s amajlijom koju mu je poklonio sibirski šaman i priznao da je nosi posljednjih šest godina.



"Ne znam šta me tako privlači Rusiji... ali, znate što? Nedavno sam napravio DNK test i otkrio da imam 22 posto sibirske krvi."