Tko je Svjetlana Solujanova, prvakinja Europe u boksu s licem fotomodela?

Samo gledajući ovu mladu Ruskinju, malo tko bi pomislio da se ona bavi boksom, a kamoli da je europska prvakinja u ovom sportu.

U ožujku 2018. godine Svjetlana Solujanova, stara 24 godine, osvojila je Prvenstvo Rusije u boksu za žene, a iste godine u lipnju zauzela je prvo mjesto na Europskom prvenstvu, izvojevavši pobjede u pet borbi u svojoj kategoriji do 51 kilograma. Nije nikakvo čudo što su je neki ruski mediji proglasili "najljepšom europskom boksačicom", a časopis Glamour Russia je nominirao za "sportašicu godine". Ali, kako se ona uopće počela baviti ovim surovim sportom i što kaže o onima koji je kritiziraju?

Svjetlana je rođena je u malom ruskom gradu Dimitrovgradu (961 kilometar istočno od Moskve). Njezin život od početka nije bio lak. Majka nije bila pored nje (bila je na služenju zatvorske kazne) i preko 12 je godina buduća boksačka zvijezda provela sa svojom tetom, a zatim s prijateljicom svoje majke. "Mislim da me taj period života naučio da se uvijek moram osloniti na sebe i ni na koga drugog", kaže ona.

Prije deset godina je otišla na svoj prvi sat boksa. "Brat mi je rekao da se u blizini održavaju besplatni satovi boksa i tako je počela moja priča", kaže ona za Russia Beyond.

"Naravno, mnogi su mi govorili da neću imati dobru budućnost", prisjeća se ona. "U tim teškim trenucima čovjek također počne sumnjati u sebe i pokušava promijeniti situaciju onako kako može. Zahvaljujući mojim najbližima, rođacima, ali posebno mom treneru [Ajrat Bogdanov], uspjela sam u tome. On mi je poput oca. Zahvalna sam mu što je od mene napravio ono što sam danas."

Da nije bilo boksa, Svjetlana bi se vjerojatno bavila glazbom. "Sve do devetog razreda bavila sam se paralelno i glazbom i boksom, ali kada sam završila glazbenu školu, morala sam izabrati", kaže ona. Iako je njezin izbor pao na boks, i dalje redovito svira gitaru i piše pjesme. Njezin glazbeni ukus nije konvencionalan: ona sluša ruske "heavy" šansone i voli umjetnike kao što su Sergej Nagovicin i Mihail Krug.

Često joj postavljaju pitanja o njezinom izgledu, ali nikada nije ozbiljno razmišljala o karijeri fotomodela. Ona sanja samo o olimpijskom zlatu, "jasnom i najvažnijem cilju svakog sportaša".

"U stvarnom životu sam potpuno drugačija nego na fotografijama", priznaje ona. "Ne idem često u salone ljepote, samo dvaput mjesečno kada bojim kosu. Nisam prirodna plavuša. Kod kuće imam samo jedno veliko ogledalo i koristim ga više za treniranje nego za poziranje."

Ona također kaže da se rijetko šminka i da radije nosi sportsku odjeću, jer veći dio vremena provodi na treninzima. "Treniram pet sati dnevno, a večeri često provodim kod kuće. Sviram gitaru i pišem dnevnik." Iako je vrlo zauzeta, Svetlana pronalazi vrijeme za ono što misli da je važno, a to su prijatelji, obitelj i njezin dečko.

Osvajanje zlatne medalje na Europskom prvenstvu nije mnogo promijenilo Svjetlanin život: "Naporno treniram i ne dozvoljavam sebi da se opustim zato što sam prvakinja Europe." Ponekad izgubi borbu, ali uvijek ima podršku svog trenera. "On je osoba koju najviše slušam i svaku njegovu riječ shvaćam ozbiljno", dodaje ona. "Ponekad više naučim iz poraza. Oni me motiviraju."

Iako je postigla veliki uspjeh, ljudi je i dalje kritiziraju. Optužuju je da previše pozira ili joj, naprotiv, govore da je uspjeh postigla samo zahvaljujući svom izgledu.

Ali Svjetlana takve kritike ne shvaća ozbiljno: "Ne možeš svakoga zadovoljiti, to je jednostavno nemoguće. Mislim da ljudi često vide samo tvoje pobjede, a zaboravljaju na sve one prepreke koje si morao savladati na putu do njih."