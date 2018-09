Ruska ljepotica: Darja Kasatkina – nova nada ruskog tenisa

U posljednje vrijeme ka vrhu rang-liste najboljih tenisačica svijeta polako se penje ruska sportašica Darja Kasatkina. Darja ima 21 godinu, a već se u Rusiji tretira kao najbolja tenisačica. Na 13. je mjestu Ženske teniske asocijacije (WTA).

Tijekom protekle godine Kasatkina je pobijedila nekoliko vodećih tenisačica, među njima Venus Williams, Garbiñe Muguruzu, Sloane Stephens i Caroline Wozniacki. Ove godine se nije plasirala dalje od četvrtfinala na turniru U.S. Open, no smatra se da njezino vrijeme tek dolazi.

Što nam je poznato o ovoj mladoj i talentiranoj ruskoj tenisačici?

Rođena je u industrijskom gradu Toljatiju (990 kilometara jugoistočno od Moskve). Odmalena se željela profesionalno baviti tenisom. Sportski duh je naslijedila od svojih roditelja Sergeja i Tatjane, koji se također bave sportom. I pored stalnog radnog mjesta (otac joj je inženjer, a majka odvjetnica), oni su profesionalno bavili sportom - otac hokejom, a majka atletikom. Kada je Darja napunila šest godina, njezin stariji brat Aleksandar ju je naučio igrati tenis i od tada ona neprekidno napreduje u tom sportu.

Kao juniorka je 2011. godine pobijedila na turniru u svome gradu, da bi se 2013. prvi put ogledala u profesionalnom sportu. Već 2014. je pobijedila na turniru Roland Garros Juniors, a 2015. godine je debitirala na grand slam turniru U.S. Open. Najprije je izgubila u finalu klasifikacija, ali se ipak plasirala na turnir zahvaljujući odustajanju Marije Šarapove i iskoristila šansu - stigla je do trećeg kola.

"Od tog trenutka vjerujem da mogu pobjeđivati dobre igračice", kaže ona. "Na Kupu Kremlja sam igrala vrlo dobro, stigla sam do polufinala klasifikacija i pobijedila u paru s Jelenom Vesnjinom. To su za mene bila dva važna trenutka jer sam postala samouvjerena."

Darja je brzo npredovala na rang-listi WTA. Već 2015. je bila među prvih 100, a 2016. među prvih 50 najboljih tenisačica svijeta. Voli igrati s linije, ima ubojiti forhend, dobro igra bekend s dvije ruke i prilično je svestrana igračica. Prvu titulu je osvojila u Charlestonu 2017. godine u pojedinačnoj konkurenciji unutar WTA.

U proljeće 2018. je postala najbolja tenisačica Rusije dospjevši na 11. mjesto nakon ulaska u finale turinira Indian Wells Masters.

Sada je Darja na 13. mjestu, ali nju najviše zanima ono što se događa na terenu. "Ako igrate na visokoj razini onda se pozicija na rang-listi automatski poboljšava. Uopće nije bitno na kojem ste mjestu - na 10., 11. ili 12. Ako je razina vaše igre visoka, sve će to doći samo po sebi."

Dašu je ranije trenirao slovački trener Vladimír Pláteník, a sadašnji trener joj je Philippe Dehaes. Kasatkina sanja o osvajanju tzv. zlatnog grand slama - to su četiri grand slama i jedna olimpijska titula. Dosad je to postigla samo jedna tenisačica - Steffi Graf. Bilo je to 1988. godine. "Ja sam imala 9 godina kada sam saznala za to i od tada isto to želim", kaže Darja.

Kasatkina uglavnom živi i trenira u inozemstvu. Rijetko posjećuje grad u kojem je rođena. Što se tiče Moskve, ona priznaje da to nije njezino omiljeno mjesto. "Moskva je vrlo veliki grad i to mi se ne sviđa. Ima mnogo ljudi i mnogo prometa, a ja to mrzim", kaže Darja. Njezin omiljeni tenisač je Rafael Nadal, a omiljeni nogometni klub joj je "Barcelona". Voli provoditi vrijeme u Barceloni.

U nizu napornih putovanja, treninga i natjecanja Darja dobije samo nekoliko tjedana godišnje za odmor. "Praktički nemam vremena za sebe", priznaje ona. "Posljednji put sam išla u šoping kada je na aerodromu izgubljen moj kovčeg sa stvarima i odjećom koja nije za treninge, pa sam morala kupovati novu garderobu."

I pored nedavnog uspjeha Darja i dalje živi vrlo skromno. Cijeni svoje najbolje prijatelje i obitelj. Njezin stariji brat, koji ju je uveo u sport, uvijek je podupire kao osobni fitness trener. Darja ima podršku svojih roditelja i uvijek sluša njihov savjet: "Uvijek postupaj onako kako ti smatraš da je najbolje".