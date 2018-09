"Jak sam otkad znam za sebe. Još sam u vrtiću lomio vrata metalnih autića koja nitko nije mogao slomiti. Kasnije sam odnosio s dvorišta klupe od armiranog betona teške po 200 kila koje su na mjesto vraćala petorica jakih muškaraca. Ukratko, snaga me je uvijek privlačila. Zatim je na natjecanje u Sankt-Peterburg doputovala američka ekipa snagatora, a ja sam se ponudio da im pomažem oko organizacije nastupa. Iza kulisa sam našao neku metalnu šipku triput savijenu, a ja sam je savio i četvrti i peti put. Vidio me jedan član te američke ekipe i rekao: Hajdemo, snagatoru, da te vidi naš kapetan. A taj mi kaže: Nećeš vjerovati, ali sanjao sam u zrakoplovu da ću u Rusiji sresti snagatora koji će predvoditi rusku ekipu. I taj momak u snu je bio isti ti! Ukratko, savjetovao mi je da se počnem profesionalno baviti tim sportom.

U to vrijeme sam bio običan radnik na gradilištu i o tim sam riječima razmišljao oko mjesec dana. Zatim sam primijetio kako natjecanja snagatora utječu na mlade i shvatio da se pojmovi kao što su ljubav, domovina, dobrota, pomoć bližnjima, građanski dug i odgovornost mogu prenijeti mladima na ovakav spektakularan način, da im mogu poslužiti kao inspiracija da promijene ne samo svoj život, nego i okruženje. U 15 godina nastupa Ruskih snagatora vidio sam tisuće ljudi koji su promijenili svoj život, i to mi mnogo znači.

Muromski i Arnold Schwarzenegger muromsky1

Morao sam postaviti nekoliko svjetskih rekorda da bih se proslavio. Na današnji dan ih je 11. Ideju sam dobio na gostovanju u Murmansku. Ušao sam u knjižaru i ugledao knjigu Guinnessovih rekorda, otvorio je na stranici 'nevjerojatna ljudska snaga' i pročitao o Amerikancu koji je metalnu šipku od 6 metara za 29 sekundi savio toliko puta da je na kraju stala u kovčeg. I ja sam, dakle, odlučio oboriti taj rekord: uradio sam isto za 25 sekundi.

Svaki rekord je sam po sebi težak. Primjerice, za Guinnessa sam za 15 sekundi savio tri tave složene jedna preko druge, dok na našim nastupima to radimo s jednom debljine 3 mm. A neki mi šalju snimku kako savijaju tavu od jednog milimetra. Pa to može i dijete!

Cilj mi nikad nije bio pokazati da sam jači od svih, nego motivirati djecu, pokazati im da na svijetu nema ničeg nemogućeg.

Planiram i nove masovne Guinnessove rekorde. 2015. godine na 70. godišnjicu Pobjede skupio sam 10 000 ljudi i postrojili smo se kao Zvijezda heroja Sovjetskog Saveza, najveće vojno odličje. Nastavit ćemo s patriotskim rekordima u različitim gradovima svijeta u želji da ujedinimo ljude, narode, i da im pokažemo koliko smo bliski. Možda će i naš život tako postati bolji. Ja u to vjerujem.

Ja sam pozitivan čovjek, optimist. Jednom sam, lomeći beton rukom, slomio ruku. Zatim sam morao savijati tavu jednom rukom. Drugi put sam glavom lomio betonski rubnik i izbio zube. No nisam se predao. Pomolio sam se, nastavio i slomio nos. Imao sam razne ozljede, ali nisam odustajao. Mama me učila da ne plačem i trpio sam. Jer nevjerojatan je doživljaj kada ti poslije nastupa priđe čovjek i kaže da je prije nego je saznao za tebe bio narkoman, a sada ima posao, ženu, kćer i zahvalan ti je jer si mu pomogao da povjeruje u sebe."

Ruski snagator savjetuje:

"Kamen temeljac za svaku vježbu je zdravlje. Čuvaj zdravlje i nećeš potrošiti život na liječenje. Troši život da bi razvijao svoje talente. Bog je svakom čovjeku dao neki talent, samo ga treba naći. A čim ga nađeš, postani snagator u svom poslu! Postani najbolji na svijetu kuhar, vozač, liječnik, budi profesionalac. Upravo takve ljude cijeni ruski predsjednik Putin.

Vladimira Vladimiroviča Putina vidim svake godine. On je mudar čovjek, on uvijek donosi dobro izvagane odluke. On prvo sasluša sve strane, a zatim analizira, i njegove odluke su uvijek u korist naroda i budućnosti zemlje. I ne samo Rusije, već i svijeta, jer on želi mir, a ne rat.

Putin je čovjek od riječi. Što je obećao, to će i uraditi. Vrlo je vrijedan. Dnevno ima do 50 sastanaka i pregovora, oko 300 telefonskih razgovora, putovanja, i pritom stiže analizirati brdo informacija. Nisam siguran da je na svijetu mnogo ljudi koji su u stanju sve to fizički podnijeti. Kritičarima uvijek odgovaram: pokušajte barem zaraditi crni pojas u džudu. Ili naučiti tri strana jezika. Putin je snagator među predsjednicima i zato mu nitko ne može izaći na megdan."

