Kako dobiti rusko državljanstvo i zadržati hrvatsko?

Dozvoljavaju li ruski zakoni dvojno državljanstvo i što je to zapravo? A dva državljanstva? Zakon kaže da se stranac koji traži rusko državljanstvo mora odreći postojećeg. Kako onda objasniti da državljani Rusije mogu imati dvije putovnice ili više njih? Mislimo da smo našli odgovore na sva ova pitanja.

Početkom rujna još jedna strana svjetska zvijezda je iznenadila sve izjavom da želi rusku putovnicu. Ornella Muti, čuvena talijanska glumica ruskog porijekla, trenutno sudjeluje u međunarodnom kazališnom projektu (baletu s elementima opere) "Kristalni dvorac" i tumači lik carice Ane Ivanovne. Jedna od najljepših žena u povijesti filma već ima rusku boravišnu dozvolu (takozvani vid na žiteljstvo, VNŽ). Ali kako je moguće da ona i druge popularne ličnosti dobiju rusko državljanstvo, a ne odustanu od postojećeg? Ili kako neki ruski državljani žive u zemlji s dvije putovnice, ruskom i stranom.

Dvojno ili dva državljanstva?

U službenim ruskim zakonima nema zabrane za dvojno ili dva državljanstva ako niste državni dužnosnik, zaposlen u organima reda ili sudac. Prema članku 62. Ustava RF državljanin Rusije može biti državljanin strane države (ili imati dvojno državljanstvo) ako to ne uskraćuje njegova prava i slobode i ne sprečava ga da ispunjava obveze koje ima kao ruski državljanin.

Treba naglasiti da se pojam "dvojno državljanstvo" u Rusiji (dvojnoe graždanstvo) odnosi samo na državljane Tadžikistana, Bjelorusije, Kazahstana i Kirgistana, jer postoje posebni bilateralni sporazumi za olakšano dobivanje ruskog državljanstva, dok za državljane ostalog svijeta važi pojam "dva državljanstva".

"Državljanin Rusije ima pravo na državljanstvo bilo koje druge države, ali i obvezu da u roku od 60 dana Federalnoj migracijskoj službi priopći da je stekao drugo državljanstvo", kaže Vladimir Starinski iz odvjetničkog ureda "Starinski, Korčago i partneri". Ako to ne uradi, prijeti mu kazna od 500 do 1000 rubalja (6-12 eura) za kraće zakašnjenje ili 200 000 rubalja (2500 eura) za zakašnjenje od 6 i više mjeseci.

"U posjedovanju druge putovnice gotovo da nema minusa", kaže Svetoslava, državljanka Rusije i Bugarske koja živi u Moskvi. "Od rođenja sam ruska državljanka, a zatim sam dokazala bugarsko porijeklo i dobila bugarsku putovnicu. Nikad nisam imala problema na granici, no 2014. sam za svaki slučaj priopćila odgovornim ruskim organima da sam državljanka Bugarske. Jedina poteškoća je što morate misliti na to kada vam ističe rok ne jedne, već dvije putovnice. Ali čak i da nisam u mogućnosti otputovati u Bugarsku kako bih promijenila putovnicu, to mogu preko veleposlanstva."

Ipak postoji jedna neprijatnost, dodaje Marija, Ruskinja koja se udala u Hrvatskoj. "Rusija i Hrvatska nemaju sporazum o 'dvojnom državljanstvu', što znači da će moj sin koji je državljanin i jedne i druge zemlje morati dvaput služiti vojsku." Vladimir Starinski priznaje da je to zaista tako.

Odreći se ili ne?

Ali sve o čemu smo dosad govorili tiče se ljudi koji su već imali rusku putovnicu. Kakva je situacija sa strancima? Što oni mogu, i koja su njihova prava? Ruski zakoni nalažu odricanje od postojećeg državljanstva. Točnije, traži se pismeno obećanje da će se osoba koja podnosi zahtjev za rusko državljanstvo odreći postojećeg državljanstva u roku od godinu dana. Ovaj se zahtjev ne odnosi samo na državljane Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, one koji traže politički azil, one koji su dali veliki doprinos Rusiji (poput Gerarda Depardieua, Jeffa Monsona i Stevena Seagala u novijoj povijesti), veterana Drugog svjetskog rata koji su ranije bili državljani SSSR-a i živjeli na teritoriju Rusije.

"Živio sam godinama u Rusiji kao makedonski državljanin s boravišnom dozvolom i nisam planirao podnositi zahtjev za rusko državljanstvo", kaže Stojan. "Ta potreba se pojavila tek kad sam postao jedini roditelj djeteta državljanina Rusije. Tražio sam državljanstvo da bi i moje dijete preko mene imalo više prava u svojoj zemlji. Recimo, ja sam kao stranac imao poteškoća da ga upišem u vrtić ili školu. Obećao sam da ću odustati od makedonskog državljanstva u roku od godinu dana i dobio rusku putovnicu. "

Caka je u tome da kroz godinu dana nitko neće provjeravati jeste li ispunili obećanje. Stojan nije uspio proći postupak odricanja od državljanstva, jer se ispostavilo da je preko makedonskog veleposlanstva to nemoguće. "U svakom slučaju, bio sam spreman. Kroz tri godine bih mogao tražiti da mi vrate makedonsko državljanstvo, bar tako kažu makedonski zakoni."

Pa i u ruskim zakonima nema riječi o tome da je zaista potrebno nešto više od te pismene izjave da ste spremni zbog ruskog odustati od postojećeg državljanstva, potvrđuje Starinski. "Zato je sasvim izvedivo da bez bilo kakvih problema zadržite oba", kaže on.