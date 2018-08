Koliko novca ruskim oligarsima donose zapadni nogometni klubovi?

Ališer Usmanov i Arsenal

Arsenal je jedan od najunosnijih nogometnih klubova u čijem vlasništvu sudjeluju ruski oligarsi. Njegovi najnoviji financijski rezultati su impozantni: u razdoblju 2016.-2017. klub je zaradio 558 milijuna dolara (gotovo 23 milijuna dolara više nego prethodne godine), s tim što je, prema financijskom izvješću kluba, čista zarada iznosila 57 milijuna dolara. Arsenal trenutno zauzima šesto mjesto u Financijskoj nogometnoj ligi Deloitte.

Ališer Usmanov promatra utakmicu Lige prvaka između Arsenala i Bayern Münchena u sjevernom Londonu, 19. veljače 2013. AFP AFP

Usmanovu se vjerojatno nije bilo lako odreći ovog vlasništva, pogotovo ako se ima u vidu da je samo prije dvije godine udvostručio svoj udio i stekao 30,04 posto ovog kluba. Pa ipak, ovog ruskog bogataša ne treba zbog toga sažalijevati, jer će on od prodaje svojih dionica zaraditi 703 milijuna dolara. Kako navodi Bloomberg, prodajom svojih dionica Usmanov okončava spor oko rukovodstva klubom s drugim tajkunom, Stanom Kroenkeom, koji je većinski vlasnik Arsenala. Tijekom posljednjih godina Usmanov je u više navrata nudio Kroenkeu da otkupi njegovih 67% dionica, ali je ovaj svaki put odbio tu ponudu. I, evo, sada će on biti vlasnik gotovo 100% dionica Arsenala.

Dmitrij Ribolovljev i Monaco

Nogometni klub Monaco pripada ruskom oligarhu Dmitriju Ribolovljevu. Reklo bi se da i njemu dobro ide, i u financijskom smislu, i na terenu. Ribolovljev se obogatio prodajom umjetnih gnojiva, a Monaco je kupio prije nekoliko godina i doveo ga do titule prvaka francuskog nogometnog prvenstva. To je izvanredan uspjeh s obzirom na to da je ovaj klub prije toga jedva opstajao.

Vlasnik nogometnog kluba Monaco Dmitrij Ribolovljev promatra finalnu utakmicu Francuskog prvenstva između Monaca i Paris Saint-Germaina, 31. ožujka 2018. AFP AFP

Može se sa sigurnošću reći da klub u financijskom smislu ne stoji loše. Nema, doduše, mnogo javnih podataka o prihodima i rashodima kluba, ali je općepoznato da je Monaco tijekom proteklih godina zaradio mnogo novca od prodaje svojih nogometaša. Ribolovljev je sam priznao da "Monaco živi od prodaje igrača".

Kao primjer može poslužiti prodaja Anthonyja Martiala. On je kao junior iz Olympique Lyonnaisa došao u Monaco za 2,5 milijuna dolara, da bi zatim bio prodan Manchester Unitedu za 70 milijuna dolara. Još više je klub zaradio na Kylianz Mbappéu, koji je iz Monaca prešao u Paris Saint-Germain za 206 milijuna dolara, što znači da je on drugi na listi najskupljih nogometaša svijeta.

Pretpostavlja se da je u sezoni 2016.-2017. klub možda zaradio i 400 milijuna dolara od prodaje igrača. Po svemu sudeći, strategija Dmitrija Ribolovljeva dobro funkcionira, premda i sam klub dobro igra i zahvaljujući tome također ostvaruje enormno veliki profit.

Roman Abramovič i Chelsea

Abramovičev Chelsea se ne može pohvaliti takvim financijskim rezultatima kao prethodna dva kluba, s obzirom da je, prema priopćenju, 2016.-2017. izgubio 18 milijuna dolara. Pa ipak, ovaj klub je po svemu sudeći uspio nadoknaditi tu štetu jer je u posljednjem izvještaju zaradio 19,5 milijuna dolara. Taj novac je dobiven od prodaje nogometaša. Pored toga, Chelsea je ostvario impesivan promet od 493 milijuna dolara.

Vlasnik Chelseaja Roman Abramovič sa svojim sinom Aronom Aleksandrom uoči utakmice engleske Premier lige između Chelseaja i Sunderlanda. London, 24. svibnja 2015. AFP AFP

Ako se gledaju samo rezultati na terenu, Chelsea izgleda kao dosta jak klub. On je 2017. postao prvak Premier lige, što svakako nije "jeftino zadovoljstvo". Izračunato je da je Abramovič uložio u klub 1,5 mlijardi dolara otkako ga je kupio 2003. godine. S obzirom na tako velike brojke, teško je suditi o tome u kojoj mjeri se investicija isplatila.

Maksim Djomin i Bournemouth

Za razliku od Arsenala i Chelseaja, Bournemouth nije na listi prvih 20 klubova Financijske lige Deloitte, iako igra u Premier ligi. S druge strane, financijski izvještaji pokazuju da je klub zaradio 19 milijuna dolara u sezoni 2016.-2017. Po tome je on u istom rangu s Chelseajem. Ukupni optjecaj sredstava Bournemoutha je 139 milijuna dolara i po tome je klub na 11. mjestu u ligi.

Suvlasnik nogometnog kluba Bournemouth Maksim Djomin uoči utakmice protiv Arsenala, 14. siječnja 2018. Reuters Reuters

Većinski vlasnik Bournemoutha je Maksim Djomin, ruski magnat u naftnoj i bankarskoj sferi. On posjeduje 75% dionica kluba. Djomin se prije nekoliko godina preselio u Veliku Britaniju, gdje je kupio Bournemouth i za nekoliko ga godina s dna britanskog nogometa doveo do Premier lige.

