U Americi se uplašili zbog "nenormalnog ponašanja” ruskog satelita

U Americi smatraju da je ponašanje ruskog satelita-inspektora nenormalno za ovu kategoriju uređaja, piše The Washington Times. Ovakvo ponašanje satelita izaziva zabrinutost SAD-a, jer sumnjaju da je Rusija počela razmještati oružje u svemirskom prostoru.



Predstavnici Amerike smatraju također da suvremeni međunarodni protokoli provjere njima ne omogućavaju da se uvjere jesu li ovi uređaji prototipi svemirskog oružja.



U svom obraćanju na konferenciji UN-a o razoružanju, pomoćnica državnog američkog tajnika za pitanja kontrole naoružanja, verifikaciju i poštovanje konvencija Yleem Poblete je istaknula kako s obzirom da je Rusija priopćila kako ima u planu testirati i razmjestiti oružje u svemiru, međunarodne organizacije moraju uvesti stroža ograničenja po pitanju onoga što se smije postaviti u orbitu.



Poblete je izjavila kako nenormalno ponašanje ruskog satelita koji je prošle jeseni postavljen u orbitu navodi SAD da posumnja kako je Rusija već počela provoditi svoju namjeru u djelo.



"Njegovo ponašanje u orbiti nije bilo u skladu s nečim što smo vidjeli ranije: od inspekcije u orbiti do sposobnosti situacijske orijentacije u svemiru, uključujući druge radnje ruskih inspekcijskih satelita. Zabrinuti smo nenormalnim ponašanjem onoga što je opisano kao satelit-inspektor. Mi ne znamo točno što je to i nemamo načina to utvrditi”, izjavila je Poblete.



"Jedino što sigurno znamo je da je ovaj sustav postavljen u orbitu. Ponašanje koje je pokazao u orbiti čini nam se neočekivanim i neshvatljivim”, dodala je pomoćnica državnog tajnika.



List pritom ističe kako Moskva inzistira na tome da satelit ne predstavlja prijetnju i da ima zadatak da provesti "sigurnu i odgovornu inspekcijsku aktivnost”.



Poblete je ipak pozvala na pooštravanje odredbi Sporazuma o spriječavanju razmještanja oružja u svemirskom prostoru, koji se danas nalazi na razmatranju u UN-u i predviđa zabranu razmještanja oružja bilo koje vrste u svemiru.



The Washington Times piše da je SAD nezadovoljan time što trenutna verzija sporazuma ne omogućava njima ni međunarodnim inspektorima da utvrde kakvi su ciljevi ruskog satelita-inspektora.



The Washington Times dodaje kako Rusija i Kina u okviru UN-a zajednički rade na projektu sporazuma koji je poznat kao Sporazum o spriječavanju razmještanja oružja u svemiru, usprkos ozbiljnoj zabrinutosti SAD-a.