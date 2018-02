Rusija pred lansiranjem dva ultra-precizna staklena satelita u orbitu

Zahvaljujući podružnici Roscosmos "Sistemy Preciznogo Priborostroeniya", pokretanje je zakazano za listopad 2018. Tvrtka se specijalizirala za višeslojne ultra-precizne leće - postupak kojim su stvorene dvije staklene sfere.

Osim Rusije, samo su dvije zemlje danas tehnološki sposobne za proizvodnju satelita - Sjedinjene Države i Francuska.

Izrađena su tri sferna satelita, dva planirana za orbitalno lansiranje, uz još jedan koji se postavlja na teren kao relej.

U orbiti, stakleni sateliti će nalikovati metama na streljani i koristiti će se za mjerenje udaljenosti putem lasera postavljenih na Zemlji, kojih trenutno postoji 40 diljem svijeta. Za razliku od starijih sustava, kao što su američki LAGEOS, nove ruske sfere bit će točne do jedne desetine milimetra - rekordno ostavrenje uzevši u obzir da su drugi sustavi tisuću puta neprecizniji, priopćeno je Izvestii od strane ravnatelja SPP-a, Yury Roya.

BLITS satellite BLITS satellite

Potreba za takvim visoko preciznim satelitima na bazi leće je očigledna - pokrivaju cijeli niz primjena, ne samo u mjerenju Zemljinog gravitacijskog polja, već i povećanju preciznosti GLONASS-a, pa čak i mjerenja pomicanja tektonskih ploča pod našim nogama.

Prvi satelit koji se sastoji isključivo od stakla lansiran je 2009. godine i nazvan je BLITS - ili Ball of the Lens In The Space. Lebdio je oko 800 km iznad nas prije rušenja 2013. godine nakon sudara sa svemirskim krhotinama drugog satelita. Nove staklene sfere udvostručit će tu orbitu. Na oko 1.500 km Zemljino gravitacijsko povlačenje prestaje imati bilo kakav učinak, a znanstvenici planiraju iskoristiti tu činjenicu kako bi došli do boljih rezultata geofizičkih i geodetskih mjerenja.

