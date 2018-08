Američka analitika: Rusi će radije u potpunosti uništiti svoju zemlju, nego je dati u ruke okupatoru

Rusija je neosvojiva država zbog svoje surove klime, ogromnog teritorija, brojne vojske, ali i posebnog stanja kolektivne svijesti koja karakterizira Ruse, smatra američki vojni internet portal, We are the Mighty.

"Rusi će radije u potpunosti uništiti svoju zemlju, nego je predati u ruke okupatoru", - navodi se u tekstu američkog internet portala. Prema tvrdnjama ovog portala, svaki napadač koji bi eventualno napao na ovu zemlju morao bi računati na beskrajne sudare s ruskim jedinicama u svih jedanaest vremenskih zona.



Osim Rusije u grupu neosvojih država spadaju još i SAD, Kina, Indija i Afganistan.

Kada je SAD u pitanju, ovu zemlju je nemoguće osvojiti zbog njene moćne vojske, velikog teritorija, i broja njezinih stanovnika gdje su praktički svi naoružani.

Kinu je nemoguće osvojiti prvenstveno zbog njene ogromne populacije, velike površine, klime koja pogoduje brojnim zarazama, ali i razvijenosti njene tehnologije koja je mahom prekopirana sa Zapada. Naravno svi ovi čimbenici omogućavaju da ova zemlja posjeduje i moćnu vojsku.

Indija je karakteristična po klimatskim i geografskim specifičnostima koje bi po autorima ove publikacije bile neriješiv zadatak za potencijalnog agresora.

Afganistan s druge strane ima vrlo složen i negostoljubiv teren, na kojem se nalaze komunikacijski nepovezana naseljena mjesta, sa vrlo surovim i otpornim stanovništvom, koje je već desetljećima, ako ne i stoljećima u jednoj vrsti permanentnog ratnog stanja.

Reagirajući na ovaj tekst, vojni politikolog Igor Korotočenko je za internet portal Vzgljad izjavio kako je "Rusija nuklearna supersila, i da je po tom kriteriju nemoguće vojnički pobijediti". On je tekst koji se pojavio na američkom internet portalu We are the Mighty nazvao previše laičkim i s profesionalne točke gledišta - smiješnim. Prema riječima Kotorčenka realnu procjenu obrambenih sposobnosti neke države mogu dati samo profesionalne grupe kvalificiranih vojnih analitičara koji su usko povezani sa svim mogućim sigurnosnim resursima države za koju rade.



"U slučaju rata, svaka strana koja u svom naoružanju ima nuklearno oružje zasigurno će ga i upotrijebiti ukoliko do te mjere bude ugrožena do joj prijeti nestanak. Rat protiv takvih država je besmislen, jer nuklearni paritet garantira uništenje praktički obje strane u tom sukobu", - ističe stručnjak.