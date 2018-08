Ludilo u Peterburgu: Na stotine kostimiranih ljudi na daskama za surfovanje osvojilo kanale

Russia Beyond Croatia

AP AP



A za sve one koji nemaju pojma što znači SUP: to je skraćenica za "Standup paddleboarding” iliti "vožnju na dasci za surfanje pomoću vesla u stojećem položaju”.





AP AP



Usprkos tome što je voda u sanktpeterburškim kanalima i rijekama prilično hladna i ne sasvim čista, 12. kolovoza je preko 500 ljudi iz Rusije, Finske, Cipra i Poljske veslalo, pri čemu su mnogi od njih nosili zanimljive maske i kostime.





Aleksej Daničev/Sputnik Aleksej Daničev/Sputnik



"Divan karneval! Upoznali smo toliko kostimiranih likova: svećenike, rimske legionare, agente KGB-a, šeike – bilo je fantastično, sljedeće godine ćemo se sigurno pridružiti sudionicima”, napisao je jedan od promatrača na društvenim mrežama.





Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS



Sudionici festivala su preveslali ukupno 8 kilometara po rijeci Mojki i Fontanki, kao i po Krjukovom kanalu i kanalu Gribojedova.





Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS

Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS

Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS

Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS

Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS







AP AP