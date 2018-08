Kako je ruska fregata otkrila najveću američku podmornicu u Mediteranu?

Fregata Crnomorske flote je krajem travnja otkrila američku stratešku nuklearnu podmornicu klase "Ohio" koja je uplovila u vode Sredozemnog mora. Ruska fregata "Admiral Essen" naoružana specijalnom verzijom protupodmorničkih raketa-torpeda "Kalibr" krenula je u potjeru za "uljezom" koga je odvela do sigurne zone.



Incident se dogodio u travnju 2018.godine, a šira javnost je za njega saznala tek ovih dana navodi internet portal Vzgljad. Posada ruske fregate je otkrila trofejnu "čeličnu grdosiju", i natjerala je da napusti zonu u kojoj su bili ruski brodovi. Cijela operacija je trajala puna dva sata.



Sredinom travnja u vode Sredozemnog mora uplovila je udarna pomorska borbena grupa "Truman", u čijem sastavu se našao nosač zrakoplova klase Nimitz - "Harry S. Truman" s još četiri raketna razarača "Arleigh Burke", "Bulkeley", "Forrest Sherman" i "Farragut". Američki i britanski mediji su prenijeli, da su ovu grupu osiguravale i napadne podmornice klase "Virginia"- USS "John Warner" i klase "Ohio"- USS "Georgia". Negdje u to vrijeme u bazenu Sredozemnog mora se nalazila i snažna grupa ruskih pomorskih snaga, u kojoj je bio i "specijalist" za otkrivanje neprijateljskih podvodnih plovila-fregata "Admiral Essen". Vjeruje se da je upravo ovaj brod otkrio prisustvo američke nuklearne podmornice USS "Georgia".



Bivši zapovjednik brigade protupodmorničkih brodova Sjeverne flote, kapetan trećeg ranga Vladimir Ambarcuman, izjavio je da se radi o velikom uspjehu kada se podmornice ovog tipa otkriju na otvorenom moru. Pošto je američka podmornica otkrivena, ruska posada je sve vrijeme praćenja držala na svojim senzorima, ne dozvoljavajući joj da pobjegne. To je već pokazatelj izuzetne obučenosti, točnije "zanatskog majstorstva" koji su pokazali ruski mornari. Prema njegovim riječima sama fregata "Admiral Essen" posjeduje takvu opremu da spada u najmodernija borbena plovila koja su specijalizirana za otkrivanje protivničkih podmornica.



Američka podmornica klase "Ohio" spada u strateške nuklearne napadne podmornice američke ratne mornarice. Po svojim gabaritima radi se o najvećoj američkog podmornici, koja je po tom pokazatelju treća u svijetu iza sovjetskih/ruskih strateških nuklearnih kolosa klase "Tajfun" i "Borej".



Može nositi 24 interkontinentalne balističke rakete UGM-133 "Trident II" dometa 12 000 km ili 150 taktičkih krstarećih raketa "Tomahawk".



Fregata "Admiral Essen" je pored suvremene elektronske opreme za detekciju površinskih brodova i podmornica, naoružana s krstarećim raketama klase more-kopno "Kalibr" i raketnim PZO sustavom "Štilj-1". Topnički sustav se sastoji iz brzometnog univerzalnog topa A190 "Universal" kalibra 100mm, kao i dva rotacijska topa AK-630M. A190 "Universal" je sposoban u 60 sekundi ispaliti 80 granata, na udaljenost i do 21 000 metara. Njegov maksimalni vertikalni domet je 15 000 metara, pa se može upotrijebiti i kao sredstvo PA odbrane.



U svom naoružanju ovaj brod ima i specijalnu protupodmorničku verziju rakete-torpeda "Kalibr" (91RE1 i 91RTE2) kalibra 533mm, koje mogu pronaći i uništiti podvodni cilj na udaljenosti 50 km od broda.



Fregata je drugi izgrađeni brod projekta 11356 "Burevjestnik" (NATO Krivak V). Sa svojom dužinom od 125 metara, njegov ukupni deplasman može dostići oko 4 000 tona. Pokreću ga dvije plinske turbine koje mogu generirati 2 x 30 450 ks. Prosječna snaga ovih motora prilikom normalne plovidbe je 8 450 KS. Maksimalna brzina fregate je 30 čvorova. Ukupna daljina plovidbe može dostići 4 850 nautičkih milja ako brod plovi brzinom od 14 čvorova. Posadu čini 180 ljudi (18 časnika + 30 pripadnika mornaričkog pješaštva s punom ratnom opremom). Integralni je dio 30. divizije ratnih brodova koja se nalazi u sastavu Crnomorske flote.