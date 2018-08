Novi rekord: Preko Krimskog mosta u nedjelju prešlo više od 32 tisuće vozila

Russia Beyond Croatia

Preko Krimskog mosta u nedjelju je prešao rekordni broj vozila, više od 32,4 tisuće vozila u oba smjera, javila je novinska agencija "Krimski most".



U nedjelju 5. kolovoza zabilježen je novi rekord u intenzitetu prometa preko Krimskog mosta. Naime, za 24 sata preko mosta je prešlo 32 406 vozila u oba smjera, od toga više od 19 tisuća u pravcu Krima, pišu ruski mediji.



Rekordni broj vozila (31 511) prethodno je zabilježen 15. srpnja. Od početka kolovoza preko Krimskog mosta prelazilo je dnevno preko 28 tisuća vozila, a od 16. svibnja prošlo je ukupno preko 1,584 milijuna automobila i autobusa. To je za dvadeset posto više vozila nego što je Kerčanski trajekt prevezao za cijelu 2017. godinu, navodi agencija.



Predsjednik Rusije, Vladimir Putin svečano je otvorio promet preko Kerčanskog tjesnaca 15. svibnja sjedeći za volanom kamiona KamAZ koji je sudjelovao u gradnji mosta. Cestovna dionica najdužeg mosta u Rusiji (19 km), ali i u Europi, puštena je u rad šest mjeseci prije predviđenog roka. Most koji je spojio Krim s kontinentalnim dijelom Rusije otvoren je za redovni promet putničkih vozila i autobusa 16. svibnja. Tokom prvog sata mostom je prošlo preko tisuću automobila.