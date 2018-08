Što se skriva iza izjava ljubavi na ruskom jeziku?

Psiholog Mihail Litvak objašnjava da pojedine uobičajene izjave ljubavi puno toga govore o osobi koja ih koristi ili kojoj se one sviđaju. Neke izjave imaju prilično sumnjivu pozadinu, iako na prvi pogled lijepo zvuče.

1. "Ne mogu živjeti bez tebe"





Ovu izjavu su žene u sovjetsko doba najviše željele čuti, a u velikoj mjeri je i danas tako. Evo što Litvak kaže o tome: "Ogromna većina ruskih žena nam je dozvolila da budemo djetinjasti i da potičemo njihove pedofilske naklonosti, jer su to zapravo riječi djeteta, dječaka, a ne odraslog muškarca. Naše žene žele biti mame, da odgajaju svoje muževe i da budu glavne u obitelji. Po mom mišljenju to je patologija. Odnosi su normalni kada i jedno i drugo imaju podjednak utjecaj“.

2. "Kada si sa mnom, zaboravljam alkohol i cigarete"





Litvak: "Vepar se lako razlikuje od muškarca, a svaka žena bi radije izabrala muškarca nego vepra. Osim ako nije zoofil. Alkoholičar je životinja slična svinji. Obje gunđaju, s tom razlikom što alkoholičar može izgovoriti ovakvu frazu. Samo (psihički) bolesna žena može shvatiti ove riječi kao izjavu ljubavi".

Pa ipak, puno Ruskinja voli to čuti.

3. "Bez tebe nisam sretan. Ti si moja jedina sreća“





Zvuči divno, zar ne? U početku ovakva izjava djeluje fino, ali poslije dublje analize vidi se da je u pitanju obmana.

Litvak: "Ovakav stav izaziva navikavanje i nezdravu ljubav. Takvi osjećaji se obično javljaju kada mi u željenoj osobi nalazimo one osobine koje sami nemamo. Zamislite da sam ja neki ’bijesni’ auto, ali nemam kotače. A sad zamislite da je žena kotač. Meni je u tom slučaju odnos s njom potreban jer sam ja bez nje beskoristan. To znači da sam defektan. Najbolje je da pobjegnem od te žene i da se posvetim vlastitom razvoju. Drugim riječima, da ’odvojim’ kotače. To je puno bolje nego da spomenuta žena i ja budemo nenormalan par i da u toj vezi oboje budemo nesretni“.

4. "Ja zarađujem za život. Moja žena bi trebala sjediti kod kuće"





Litvak je uvjeren da je najbolja definicija ljubavi "jaka želja da pomognemo partneru da napreduje i postane uspješan“. Prema tome, čovjek koji voli nekoga, on tu voljenu osobu neće ostavljati zatvorenu u kući gdje će ona stagnirati, ili čak nazadovati.

Litvak preporučuje: "Nemojte ni razmišljati o muškarcu koji želi zaustaviti vaš razvoj. U suprotnom ćete postati latentna prostitutka. Novac ne treba postati cilj našeg rada. Važna je realizacija vlastite osobnosti. Bolje je biti obična frizerka nego domaćica. Nema ljubavi tamo gdje jedna osoba ovisi o drugoj".

5. "Nikada ti neću nanijeti bol"





Ako žena nije ravnodušna prema ovakvoj izjavi ljubavi, onda to znači da ona u dubini duše očekuje bol i nasilje.

Litvak: "Nažalost, glavna ideja s kojom u Rusiji djevojke još uvijek odrastaju glasi da se treba udati pod svaku cijenu, a zatim nositi svoj križ i kukati na sve strane kako je ovaj život težak i nesretan. Djevojke se od malena odgajaju da budu mazohisti i da uživaju u svakoj vrsti bola".

Mihail Litvak smatra da "zdravi" odnosi koji osiguravaju sreću u obitelji počinju ovom frazom: "Dijelit ćemo dobro i zlo, i zajedno ćemo prebroditi sve teškoće".