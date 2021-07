Zašto se stranci rado žene Ruskinjama?

Sposobnost prilagođavanja

U Moskvi se tijekom 2014. godine za strance udalo preko 2 000 Ruskinja, govore podaci matične službe ruskog glavnog grada. Usprkos različitoj kulturi, povijesti, pa čak i religiji, Ruskinje su u stanju izgraditi kvalitetne odnose s muškarcima bilo koje nacionalnosti. Tome doprinosi „jedinstven genetski kod koji se prenosi s koljena na koljeno”, smatra poznata ruska provodadžijka, TV voditeljica Roza Sjabitova. „Kod nas voljeti znači isto što i žaliti, što nam omogućava da se prilagodimo svakom muškarcu. Upravo zbog ove osobine nas cijene svi muškarci svijeta”, objašnjava.

U Rusiji postoji izreka „ruska žena će zaustaviti konja u galopu i ući u kuću koja gori”. Tako je narod prije mnogo godina opisao snažan karakter seoskih žena. Međutim, psiholozi ističu da su i današnje ruske djevojke spremne raditi muški posao. „Ruskinji je neugodno tražiti pomoć ili predati ovlasti nekom drugom. Za nas je to često znak slabosti i gluposti”, objašnjava psihologinja Irina Korčagina, direktorica centra „Sretna obitelj”. „Recimo, mnoge žene je sramota da traže da im muškarac zamijeni točak na kolima. Zato stanu pored puta i same mijenjaju točak. To je u znatnoj mjeri posljedica toga što roditelji uče kćerke da se uzdaju samo u sebe.”

Prema anketi Fonda za javno mnijenje iz kolovoza 2012. godine, 46% ruskih građana budućnost svoje ženske djece vezuje za dobar posao, a samo 37% za dobru udaju.

„Put do srca vodi preko želuca”

Rusko gostoprimstvo je poznato u cijelom svijetu. Poziv u goste ne može proći bez kompletnog obroka: juha, salata, zakuska, glavno jelo i desert. Hranu za goste domaćini pripremaju sami i zato je odbijanje jela uvreda za domaćicu. U Rusiji je fasciniranje kulinarskim sposobnostima uobičajena metoda osvajanja muškarca. Postoji i izreka: „put do muškog srca vodi preko želuca”.

„Kult hrane je oduvijek postojao na našim prostorima. To je uvjetovano prije svega hladnom klimom, kada je čovjek stalno gladan”, objašnjava Korčagina. „Za nas nije tako važno kako je sređena kuća i je li sve čisto, već je najvažnije da ima nešto da se pojede. Hrana je manifestacija majčinstva, koje je često razvijenije od ženstvenosti. Zato je kod nas toliko važno nahraniti muškarca.”

Još jedna osobina Ruskinja je vjernost. Oličenje ove osobine su žene dekabrista. U 19. stoljeću poslije ustanka u Sankt-Peterburgu car je ženama osuđenih oficira ponudio mogućnost da se razvedu od svojih muževa i zadrže privilegije svog staleža. Mnoge to nisu željele učiniti, ostavile su djecu kod rođaka i krenule za muževima u Sibir u prognanstvo. Zbog toga su izgubile titule, imovinu i do kraja života su im bila uskraćena prava koja su ranije imale. Suvremene Ruskinje često isto tako nesebično odlaze da žive kod muževljevih roditelja. Iako mnogi za to krive tešku financijsku situaciju, psiholozi vide i druge razloge.

„Roditelji često ne puštaju djecu da odu, stalno im govore da im djeca nešto duguju, posebno sinovi”, kaže Korčagina. „Tu do izražaja dolaze principi patrijarhalnog odgoja. Osim toga, ranije je bilo uobičajeno da svi žive zajedno u jednoj kući. Zato mnoge Ruskinje pristaju da žive sa muževljevom porodicom.”

Ljepota na prvom mjestu

Ruskinje su lijepe od malena, i ostaju lijepe u zrelom dobu. Devetogodišnja djevojčica Kristina Pimenova spada među najpopularnije foto-modele svijeta i rijetki su dječji časopisi u kojima nema njenih fotografija, a Irina Solovjova, majka dvoje djece, osvojila je titulu „Najljepša mama na svijetu 2015”. Ruske djevojke se redovno nalaze među 10 najljepših na natjecanjima „Miss svijeta”. Ljepota je glavni adut u osvajanju muškaraca.

Kristina Pimenova. Izvor:Instagram

„Ruskinje su prirodno lijepe, ali mi još umijemo i vješto istaknuti tu ljepotu”, ističe Roza Sjabitova. „Ma koliko god da joj je godina, Ruskinja koristi različite trikove da istakne osobne potencijale kako bi bila željena i potrebna svom muškarcu.”

Što se tiče ruskih muškaraca, oni kao svoje glavne vrline vide dobrotu, suosjećajnost i otvorenost (anketa Fonda za javno mnijenje iz lipnja 2013).