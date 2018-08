Za majčicu Rusiju: 10 videoigara u kojima možete ratovati na strani Rusa!

1. RedAlert

U alternativnom svemiru serije Red Alert Adolf Hitler nikada nije ugrabio vlast u Njemačkoj, što znači da nije ni započeo Drugi svjetski rat. Umjesto toga, Zapad se suočio sa strašnim neprijateljem Josifom Staljinom. Možete odabrati stranu i igrati za "zli" Sovjetski Savez koji mašta o tome da baci Europu na koljena, ili za Saveznike koji brane "slobodni svijet" od agresora. Igra ima više razina.

YouTube

2. Battlefield: In the Name of the Tsar

U ovoj "pucačini" možete nositi uniformu ruskog vojnika u Prvom svjetskom ratu, nabadati na bajunet njemačke neprijatelje i letjeti prvim bombarderom s četiri motora. Ako "preživite" Prvi svjetski rat, zaslužit ćete prelazak u nemilosrdnu borbu crvenih i bijelih u građanskom ratu u Rusiji.

YouTube

3. Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Još jedan kaos ruske revolucije i građanskog rata nudi vam igra iz čuvene serije Assassin's Creed, gdje možete pobjeći od vlastitog života i doživjeti se kao Nikolaj Orlov, čovjek koji pokušava od boljševika ukrasti važne artefakte i osloboditi carevu kći Anastasiju.

YouTube

4. Street Fighter

Ruski lik koji se preziva Zangijev već je 30 godina redovan borac ove serije. On je pravi ruski domoljub i prolijeva krv isključivo za svoju državu.

YouTube

5. Call of Duty 2

Ovdje možete sudjelovati u dvije najveće bitke Drugog svjetskog rata. U prvoj upravljate neiskusnim vojnikom u odlučujućoj bitci za Moskvu. U drugoj se nalazite u ruševinama Staljingrada, gdje se rješava sudbina cijelog rata.

YouTube

6. Metro 2033

Igra se pojavila nakon književnog bestselera pod istim naslovom Dmitrija Gluhovskog. Dakle, nuklearni rat je sravnio Moskvu sa zemljom, a preživjeli traže spas u tunelima podzemne željeznice. Tamo se rađa novi život, pojavljuju se novi gradovi, pa čak i države, i - bez toga nikako - započinju novi ratovi. Raduje jedino to što ljudi ne ratuju više protiv ljudi, već protiv mutanata koji se pokušavaju probiti u podzemni svijet.

YouTube

7. Karnov

Ako volite stare igre, nemojte propustiti već 30 godina poznatog junaka Džinborova Karnovskog, bivšeg cirkuskog snagatora iz Sovjetskog Saveza.

YouTube

8. World in Conflict: Soviet Assault

U ovoj strateškoj igri možete sudjelovati u invaziji SSSR-a na čitav svijet. Država je 1989. prolazila kroz tešku ekonomsku krizu i bila na granici kolapsa. Sve bi tako išlo u nedogled da se zločeste "baćuške" nisu dosjetile da mogu započeti Treći svjetski rat i osvojiti svijet.

YouTube

9. Tekken

Sergej Dragunov ili Bijeli anđeo smrti se prvi put pojavio u petom dijelu Tekken makljaže i otad je jedan od stalnih gladijatora. Zapovjednik ruskih specijalnih snaga Serjoža je iskusan i nemilosrdan borac.

YouTube

10. Cossacks 3

Ovo je usavršena strategija iz 2001. pod naslovom Cossacks: European Wars. Igrači se "vraćaju" u 17. i 18. stoljeće i "stavljaju glavu u torbu" da bi ponovili povijest i od Rusije napravili veliku državu, a za to je potrebno uništiti tradicionalne neprijatelje poput Poljske, Krimskog kanata, Osmanlija ili Šveđana.