Od Maradone do McGregora: 8 celebrityja koji su se sjajno zabavili u Rusiji tijekom Mundijala

1. Diego Maradona, nogometna legenda

Reuters Reuters

Kada je u pitanju skandalozno ponašanje, nitko ne može nadmašiti Diega Maradonu, bivšu zvijezdu reprezentacije Argentine. Maradona je toliko žestoko navijao za Argentinu tijekom utakmice s Nigerijom da je nakon nje hospitaliziran.

Maradona je zaplesao s navijačicom Nigerije, molio se, vikao, testirao živce svojih tjelohranitelja i, da, pokazivao svima srednji prst nakon pobjede Argentine. Argentina, srećom, nije prošla u četvrtfinale - ne znamo bi li Maradona to preživio.

2. Mick Jagger, rock zvijezda

Reuters Reuters

Za razliku od Robbieja Williams i Maradone, legendarni predstavnik rocka Mick Jagger bio je oličenje mirnoće, a na tribinama smo ga mogli vidjeti u polufinalu i finalu. Jagger je uz povike "Naprijed Engleska!" bodrio engleku nogometnu reprezentaciju, koja je stigla do polufinala.

To joj nije pomoglo - Engleska je izgubila od Hrvatske, a zatim i od Belgije u utakmici za brončanu medalju. U Engleskoj čak postoje govorkanja da ova ikona rocka donosi nesreću svakoj nogometnoj momčadi za koju navija. You can’t always get what you want (Ne možeš uvijek dobiti ono što želiš - op. ur.), kako bi Mick rekao.