Kako su Trump i Svjetsko prvenstvo u nogometu promijenili mišljenje Meksikanaca o Rusiji

Meksikanci su donedavno malo znali o Rusiji, a i to što su znali im je servirao "Uncle Sam". Ali Svjetsko prvenstvo u nogometu i loša američka politika učinili su više od desetljeća diplomacije za poboljšanje odnosa Meksika i Rusije.

"Pa ti si iz Rusije? Što radiš ovdje?", pita mladi takstist i gleda me u čudu. "Svi moji prijatelji su sada na Svjetskom prvenstvu."

Moj vozač je znatiželjni momak po imenu Carlos. Srećom, govori odličan engleski jezik i kroz par minuta saznajem sve o njemu.

"Sad znam da se Rusi osmjehuju"

Carlos je oženjen, ima dvoje djece i živi u jednoj od najopasnijih četvrti Mexico Cityja. "Zločesti dečki me ne diraju, jer smo odrasli zajedno", objašnjava on. Ustvari, on se nekada više bojao Rusa nego svojih opasnih susjeda.

Rusija je ostavila trag na lokalnu kulturu: preko 100 ulica u glavnom gradu Meksika nosi imena ruskih pisaca, skladatelja, kozmonauta, povijesnih ličnosti, recimo, ovdje ubijenog Lava Trockog, ili imena ruskih regija poput Sibira.

Ali kao i kod drugih Meksikanaca, na mišljenje Carlosa da je Rusija mračna i strašna zemlja najviše su utjecali Hollywood i američka propaganda.

"Promijenio sam mišljenje tek kad su moji prijatelji otputovali na Mundijal", otvoreno mi kaže Carlos. "Oni svakog dana objavljuju zajedničke fotografije s Rusima. I na njima nema nikakve sličnosti s filmovima koje sam gledao. Sad znam da se Rusi mogu osmjehivati."

Vladimir Astapkovič/Sputnik Vladimir Astapkovič/Sputnik

"Zašto se ne ljubiš s prijateljima?"

Kulturne razlike među narodima su jake, ali osmijeh i poljupci uvijek igraju veliku ulogu.

"Mi na prvi pogled nismo tako druželjubivi kao Meksikanci, ali u suštini jesmo. Jednostavno to nije tako očito", kaže Jelena, vlasnica malog restorana u kojem se serviraju "ruska salata", palačinke i drugi ruski specijaliteti.

Prije mnogo godina ona se zaljubila u pripadnika plemena Maya i preselila se u Mexico City, ali njezina supruga još uvijek čude neki detalji u njezinom ponašanju. "On je mislio da sam se posvađala s prijateljima jer se ne grlimo i ne ljubimo kad se sretnemo."

Inače, meksički državni mediji su se prije početka Svjetskog prvenstva u Rusiji bavili jakom antiruskom kampanjom.

"Ljudi su mogli pomisliti da će ih netko napasti nožem čim izađu iz zrakoplova", kaže Jelena. "Ali Meksikanci se ničeg ne boje. Oni previše vole nogomet i ništa ih ne može zaustaviti da idu na Mundijal."

Mexico City Legion Media Legion Media

Je li Amerika još uvijek zemlja snova?

Bio sam u Juárezu, jednom od najpoznatijih turističkih rajona Mexico Cityja gdje se nalazi i američko veleposlanstvo. Nije ga teško prepoznati jer ispred njega stoji veliki red ljudi.

Amerika je godinama bila zemlja snova za Meksikance. Ali čini se da za nove mlade i obrazovane generacije to više nije tako.

Umjetnica Mariana radi u umjetničkoj galeriji u Juárezu, a diplomirala je na sveučilištu Columbia. Planira se vratiti u New York, ali samo kako bi ispričala o perspektivama u Meksiku. Ona misli da je Donald Trump promijenio odnose između država i to se odrazilo i na njezine radove.

Pisac i filozof Juan više ne želi putovati u SAD. "Ranije sam često posjećivao prijatelje u New Yorku, ali razmišljam da nastavim studije u Britaniji ili Kanadi. Dajem prednost socijalno orijentiranim državama."

Mexico City Legion Media Legion Media

Oni više ne ovise o Americi

Meksiko osjeća da je neovisan, bar u stavovima mladih. To, naravno, ne znači da će se Meksikanci okrenuti prema Rusiji. Ipak, oni više ne razmišljaju samo o Americi, oni žele istraživati svijet.

"Živjeli smo od nafte i novca koji su nam slali rođaci iz Amerike. Ali sada se razvija naš tehnološki sektor i naša prehrambena industrija ", kaže mladi meksički poduzetnik Alan, koji je nekad razmišljao o tome da preseli svoj poslovni projekt u Silicijsku dolinu, ali se predomislio.

"Išao bih bilo gdje", kaže on. "Sad mi izgleda da je komplicirano preseliti se u SAD. Ne želim da se netko loše ponaša prema meni, ne želim diskriminaciju."