"Ruskog viteza" Aleksandra Povetkina na jesen u Londonu očekuje ključni meč u karijeri

Glavni ruski boksač u superteškoj kategoriji Aleksandar Povetkin gotovo pet godina poslije poraza od Vladimira Klička imat će u rujnu šansu osvojiti čak tri šampionske titule, piše portal Sport Express.

Naime, kako je službeno potvrđeno, "Ruski vitez" Povetkin izazvat će prvaka svijeta u organizaciji WBA, IBF i WBO Anthonyja Joshuu 22. rujna na legendarnom stadionu "Wembley" u Londonu. Povetkin će svoj 39. rođendan proslaviti tri tjedna ranije, podsjećaju ruski mediji.

Dvadesetosmogodišnji Joshua, koji je poslije pobjede na Olimpijskim igrama u Londonu prešao u profesionalne boksače i otad ne zna za poraz, nesumnjivo slovi za najopasnijeg rivala na planetu, piše autor teksta. Britanac je u ožujku jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Novozelanđanina Josepha Parkera i ujedinio titule u tri od četiri najprestižnije verzije natjecanja u teškoj kategoriji WBA, IBF i WBO.

"Jedva se čekam vratiti u ring, kraj ožujka mi izgleda predaleko. Povetkin je ozbiljan izazivač i ja ću se za taj meč adekvatno pripremati. On ima ozbiljnu biografiju, i samo budala može podcijeniti njegove kvalitete. Iako nisam prestajao trenirati, očekuje me deset fizički i mentalno izuzetno napornih tjedana. Provjeravat ću sebe kako bih bio siguran da te slavne noći za britanski boks u ring ulazim u punoj formi", rekao je Anthony.

Kako novinar najpoznatijeg ruskog sportskog glasila piše, Joshua, ma koliko bio politički korektan, nikako ne može biti oduševljen mečom s ruskim veteranom, budući da je opsjednut objedinjavanjem sve četiri titule u teškoj kategoriji, i borbom protiv Amerikanca Wildera za nedostajući pojas. I tu, po pisanju ruskog lista, Povetkin ima šansu. Prije svega, u usporedbi s rivalom on gotovo da nema što izgubiti. Sve titule su na drugoj strani, Joshua ima prednost sa stanovišta godina, a to znači u brzini i izdržljivosti.

Favorit na kladionicama Vitez ne može biti. Međutim, to ne znači da ne može pobijediti. Itekako može, i Joshua to zna, ali samo ako se stekne nekoliko faktora, konstatira autor teksta. I ma kako paradoksalno izgledalo, kako se navodi, predstojeća borba za Povetkina značit će više nego za Britanca. Ako izgubi, bit će to ogroman udarac za njegovu reputaciju. Pred Joshuom je još desetak godina, sasvim dovoljno da se u holivudskom stilu vrati, rušeći sve pred sobom. Povetkin, međutim, neće imati drugu šansu za osvajanje šampionskih titula. U susret ovom meču išao je Povetkin gotovo pet godina, od kada je izgubio od Klička. I tada su u igri bile tri titule, ali ruski ih borac nije bio spreman oduzeti Ukrajincu. Ipak, nastavio je naporno raditi i dvaput bio blizu mečeva za titulu. Međutim, zbog čudnih slučajeva s dopingom 2016. godine propalo je odmjeravanje snage s Wilderom i Bermaneom Stiverneom. Iako se činilo da je to kraj karijere "Ruskog viteza", on je izdržao težak period, odigrao tri dobra meča i sreću natjerao da mu se okrene, navodi ruski portal.

"Moj cilj oduvijek je bio meč za titulu prvaka svijeta. Borio sam se da se sastanem s najjačim protivnikom. Ta prilika pružit će mi se 22. rujna", prenio je Sky Sports Povetkinove riječi.