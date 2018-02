Video: Najbolji nokauti ruskih boksača

1. Sergej Kovaljov

Reuters Reuters

Kovaljov, poznat po nadimku "Razbijač", je na rejtingu pound for pound all weights (neovisno o kategorijama) poznatog časopisa The Ring trenutno četvrti boksač svijeta, zasluženo.

Ostvario je 31 pobjedu u profesionalnom boksu, 27 nokautom.

Sergej Kovaljov protiv Bernarda Hopkinsa:

YouTube

Kovaljov protiv Nadjiba Mohammedija:

YouTube

Kovaljov protiv Jeana Pascala:

YouTube

Kovaljov protiv Cedrica Agnewa:

YouTube

2. Aleksandar Povetkin

Pavel Lisicin/Sputnik Pavel Lisicin/Sputnik

Povetkin je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2004. u Ateni. Bio je šampion WBA u teškoj kategoriji od 2011. do 2013, a titulu mu je oduzeo Vladimir Kličko.

Otad je Aleksandar ostvario sedam pobjeda. 31. ožujka će imati mogućnost obraniti svoje WBA Intercontinental i WBO titule u meču protiv Britanca Davida Pricea.

Povetkin protiv Johanna Duhaupasa:

YouTube

Povetkin protiv Carlosa Takama:

YouTube

Povetkin protiv Manuela Charra:

YouTube

Druge borbe:

YouTube

3. Kostja Czju

Getty Images Getty Images

Kostja Czju je nastupao u profesionalnoj karijeri kao australski državljanin, ali Rusi su ga svejedno doživljavali kao svog. Ovaj prvak lake velter kategorije ušao je u Kuću slavnih boksa 2010. godine.

Czju protiv Sammyja Fuentesa:

YouTube

Czju protiv Calvina Grovea:

YouTube

Czju protiv Jana Pieta Bergmana:

YouTube

Druge borbe:

YouTube

4. Nikolaj Valujev

Getty Images Getty Images

U povijesti boksa on je najviši svjetski prvak. Možda se nije iskazao kao tehničar, i njegovi udarci nisu bili najprecizniji, ali kome to treba s visinom od 2,14 m i težinom od 149 kg?

Valujev protiv Neila Kirkwooda:

YouTube

Valujev protiv Otisa Tisdalea:

YouTube

Valujev protiv Dicka Ryana:

YouTube

Valujev protiv Clifforda Etiennea:

YouTube

Ako se netko nije plašio Valujeva, onda je to njegov trener Mangvel Gabriljan:

YouTube

5. Murat Gassijev

Getty Images Getty Images

Gassijev tek postaje zvijezda boksa pod rukovodstvom poznatog trenera Abela Sancheza. Na današnji dan ima 26 pobjeda, 19 nokautom, i nijedan izgubljeni meč. Zadnja pobjeda u Sočiju mu je omogućila da se bori za Trofej Muhammada Alija, glavnu nagradu Svjetske boksačke superserije. Gassijev će se u finalu sastati s prvakom Svjetskog boksačkog vijeća i Svjetske boksačke organizacije, Ukrajincem Aleksandrom Usikom. Finale će se održati 11. svibnja u Saudijskoj Arabiji.

Gassijev protiv Yuniera Dorticosa:

YouTube

Druge borbe: