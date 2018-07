Razbijači mitova: Kako su engleski navijači osvojili srca Rusa

Russia Beyond

Veliku prašinu na ruskim društvenim mrežama podigao je video britanskog tinejdžera Thea Ogdena koji je, boraveći zajedno sa svojim ocem na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Rusiji, razobličio popularne mitske predodžbe koje o ovoj zemlji postoje u Velikoj Britaniji. Video snimka je za vrlo kratko vrijeme osvojila ruske internetske korisnike i zabilježila na stotine tisuća pregleda.

Theo i Stephen su video na internetu objavili još 1. srpnja, a pažnju ruskojezične publike privukao je nekoliko dana kasnije. Nakon što je dobio ruske titlove, počeo se velikom brzinom širiti u domaćem segmentu inteneta, a komentari u kojima Rusi izražavaju zahvalnost bivali su sve brojniji.

O svakom od osam mitova o Rusiji, koliko su ih pronašli otac i sin Ogden, govore pojedinačno i skokovito, pitajući se u nevjerici kako je moglo doći do toga da mediji u Londonu sebi dozvole da Britancima nameću tako strašnu sliku o izuzetno gostoljubivoj i lijepoj zemlji s odličnom kuhinjom i dobrim ljudima. Ali, krenimo redom.

"Čim kročiš u zemlju, prebit će te ruski huligani"

"Mi se nikada tijekom dva tjedna nismo našli u takvoj situaciji. Nekoliko naših prijatelja je odlučilo ne pridružiti nam se upravo zato što su o tome čitali u britanskim medijima. Nisam sreo niti jednog huligana. Situacija koju smo zatekli bila je potpuno suprotna. Odvažili smo se sa sobom ponijeti englesku zastavu, i pored toga smo bili u majicama s natpisima Engleska. Kada su nas susreli Rusi, njihova reakcija bila je "Naprijed, Engleska". Na stotine Rusa, zaista ne pretjerujem, na stotine njih, prilazili su nam i zapodijevali razgovor", kaže Theo.

"Rusi su uvijek nezadovoljni i nikada se ne osmjehuju"

"Gospode, kakva je to neistina, zakolutao je očima Theo. Kada smo došli u Samaru, upoznali smo se s ogromnim brojem prijateljski raspoloženih ljudi. Oni su se toliko radovali golovima koje smo dali Tunisu. Poslužili su nas tortom. Kakvi dragi, dobronamjerni ljudi."

Otac sedamnaestogodišnjeg blogera ispričao je slučaj koji je na njega ostavio jak dojam.

"Nepoznati Rus, koji nije bio taksist i koji je živio pored stadiona, zaustavio se pored nas i upitao: Idete na stadion? Ušli smo u automobil, porazgovarali petnaestak minuta koliko nam je trebalo da stignemo do stadiona i tu izašli. On nam nije htio ništa naplatiti. Da smo mu nudili novac, uvrijedio bi se. To je jednostavno priroda Rusa, oni postupaju po nalogu svog srca", zaključuje Ogden stariji.

"Rusija je prilično mračna, nezanimljiva i apsolutno neprivlačna zemlja"

Otac i sin su objavili nekoliko video dokaza koji idu u prilog razobličavanju ovog mita. Theo i Stephen opušteno šetaju po Samari, slikaju lijepe prizore i oduševljavaju se Volgom.

"Šetajući Samarom uživali smo u gotovo nevjerojatnim pejzažima Volge. Kako je moguće da Rusija nije jedna od turistički najpopularnijih zemalja? Ona će definitivno morati to postati. Ovdje ima toliko svega, a mi smo vidjeli samo mali dio.

Razmislite kako biste mogli pojednostaviti vizni režim, kako bi ljudi poput nas mogli putovati u Rusiju. U ovom trenuku procedura je duga i skupa. Ako to pojednostavite, bit će fenomenalno", poručili su Ogdeni Rusima.

"Taksisti će vas oderati do gole kože"

Stephen Ogden naglašava da je u Rusiji u usporedbi s Britanijom taksi neusporedivo jeftiniji, zahvaljujući prije svega mogućnostima online naručivanja preko Yandexa i Ubera.

"U Rusiji je sve skupo"

"Bili smo u dvije fenomenalne pivnice u Kalinjingradu. Pinta zaista odličnog piva koštala je svega 1,79 funti. Najiskrenije, žao mi je što ste to sada saznali", našalio se Theo s britanskim gledateljima, dok se njegov otac od srca smijao.

"Svjetsko prvenstvo će doživjeti veliki neuspjeh"

Theo i Stephen kažu da se u britanskom tisku često pisalo da su Rusi nesposobni bilo što organizirati kvalitetno, naročito kada su u pitanju međunarodna sportska natjecanja.

"Volonteri su jednostavno nevjerojatni. Bilo koja pomoć da vam je potrebna, pronaći biletarnica, fan-zonu, put do stadiona, najkraću rutu, oni su uvijek tu. Stalno su nasmijani, objašnjavaju kako doći do određenih mjesta, besplatno rješavaju sve vaše probleme ", oduševljen je Teo.

"Upoznali smo se s navijačima koji već dvadeset godina posjećuju turnire. Oni su nam pokazali video iz Nižnjeg Novgoroda i rekli da je ovo najbolje organizirano svjetsko prvenstvo u protekle dvije decenije. Turnir nije doživio neuspjeh. To je najbrilijantniji organizirana manifestaciite od prvog dana ", dodaje Teove otac.

"Rusi mrze Engleze"

"U svim gradovima u kojima smo boravili ruski navijači u majicama s natpisom Engleska podržavali su našu reprezentaciju kao svoj drugi tim. Ljudi, to je realnost! Tijekom cijelog putovanja nismo sreli nikog tko bi se prema nama odnosio s prezirom. Svi se pitaju: 'Kako je moguće da nismo postali prijatelji?' Ogroman broj ljudi u Rusiji voli Englesku, našu glazbu, povijest, kulturu i čaj. Oba naroda toliko vole čaj", veselo zaključuje Theo.

"Sva ruska jela su odvratnog okusa"

"Ma, vrijedi, to je sto posto točno, kaže ironično Theo u svom videu. Hrana je toliko odvratna da želiš dobiti još, i još, i još. Boršč, kosani odresci, piletina s krumpirom, sirnice, peljmeni... Tata se zaljubio u salate, premda je sve super ukusno. Bake spremaju tako dobru hranu, oko toga nema spora."

Theo u blogu više puta napominje da njegov otac nije prvi put u Rusiji. Stephen Ogden je u Rusiji radio početkom dvijetisućitih. U ruskim predstavništvima zapadnih kompanija bio je top menadžer, a trenutno radi kao direktor u britanskoj naftno-plinskoj kompaniji Volga Gas, koja se bavi eksploatacijom u Povoložju.

Suprugu je sreo upravo u Rusiji, a iz tog se braka rodio mladi britanski bloger koji je jednim videom uspio osvojiti srca ruskih internetskih korisnika.

