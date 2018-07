Pet razloga da Svjetsko prvenstvo u Rusiji bude zapamćeno kao najbolje ikada

Vjerujte, glavni razlog nije to što se ruska momčad prvi put u povijesti plasirala u četvrtfinale Mundijala.

Neočekivani rezultati i dramatične utakmice

Potpuni debakl reprezentacije Njemačke i njezin neuspjeh da prođe grupnu fazu šokirali su cijeli svijet. Aktualni svjetski prvaci uspjeli su postići samo dva gola tijekom svog blijedog nastupa na ruskom tlu.

Na posljednjih 16 prvenstava samo dvaput se dogodilo da svjetski prvak ispadne iz konkurencije najboljih 16 ekipa: Brazil je ispao 1966. godine, kada je zvijezda momčadi Pelé bio ozlijeđen, a Italiji se to dogodilo 1950. godine.

I druge zemlje su ove godine postigle neke neočekivane rezultate. Argentina je na prve dvije utakmice osvojila samo jedan bod. Poraz ove reprezentacije od Hrvatske rezultatom 3:0 dugo će se pamtiti. Poljska, od koje se očekivalo da će zajedno s Kolumbijom proći grupnu fazu, nakon samo dvije utakmice je izgubila svaku nadu za daljnji plasman. Svijet nije mogao vjerovati da se Brazil muči svladati Kostariku. Španjolska je imala teškoće protiv Maroka, a Portugal je traljavo odigrao protiv Irana.

Sve ovo zvuči nevjerojatno, sudeći po procjenama kladionica prije početka Svjetskog prvenstva.

U grupnoj je fazi samo jedna utakmica završena bez golova

Prvi put od 1954. godine na prvih 20 utakmica Svjetskog prvenstva nije zabilježen rezultat 0:0.

Od 48 utakmica grupne faze natjecanja samo jedna je završena bez golova, što znači da je na prvenstvu palo mnogo golova, od kojih su mnogi bili spektakularni.

A možemo ih očekivati još mnogo više.

Više zaustavnog vremena = dramatičnije utakmice

Na ovom turniru bilo je više zaustavnog vremena nego obično i samim tim više uzbuđenja, s 13 golova koji su dani u nadoknadi vremena. Sedam od njih su doveli ili do izjednačenja ili do pobjede, a navijači su do posljednjih sekundi sjedili kao na iglama. Takve utakmice vrijedi gledati!

Što se tiče utakmica Španjolska - Maroko i Portugal - Iran, golovi koji su dani u posljednjim minutama odredili su koje momčadi idu dalje.

VAR tehnologija daje dodatnu dimenziju

VAR tehnologija je korištena prvi put na Svjetskom prvenstvu i, unatoč tome što malo usporava igru, ona daje dodatno uzbuđenje. Sudac sada može provjeriti važne odluke gledajući uspornu snimku iz nekoliko kutova kako bi bio siguran da je pravda zadovoljena. Ali u nekim situacijama je, nažalost, sudac i dalje jedini koji odlučuje.

Osim toga, prvi penal na ovom prvenstvu dosuđen je nakon što je sudac koristio VAR na utakmici Francuska - Australija.

Rusija piše povijest

Prvi put u suvremenoj povijesti Ruske Federacije nacionalna reprezentacija je prošla u četvrtfinale natjecanja poslije povijesne pobjede nad Španjolskom.

Rusija je otpuhala sve one koji su u nju sumnjali i koji su je prije prvenstva otpisivali kao inferiornu momčad.

