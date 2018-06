Hoće li ruska ekonomija imati koristi od Svjetskog nogometnog prvenstva?

Ruska država i privatni investitori uložili su 13,2 milijarde dolara u pripremu Svjetskog nogometnog prvenstva (izgradnja novih stadiona, poboljšanje prometne infrastrukture, organiziranje kulturnih manifestacija, itd).

Ta ogromna suma nije bila preveliko opterećenje jer nije potrošena odjednom nego za nekoliko godina (2013.-2017.), ali je daleko veća od sume koju su raniji domaćini utrošili u organiziranje Mundijala.

Stručnjaci kažu da su male šanse da ruska ekonomija stekne neku korist od ovog natjecanja, ali možda će tu razliku kompenzirati promocija zemlje.

Što donose turisti?

Ove godine će Svjetsko prvenstvo u nogometu donijeti Rusiji stotine tisuća, ako ne i milijune turista. Rukovoditelji regije očekuju da će u zemlju doći milijun i pol turista, dok su kompanije za konzalting skromnije u prognozama - one smatraju da će doći 500 000 turista, ali i to je mnogo s obzirom da prema procjenama svaki navijač u prosjeku potroši 5000-8000 dolara na hranu, smještaj, suvenire, zabavu, itd.

Navijači Mundijala čekaju u redu ispred Lenjinovog mauzoleja. Stojan Vasev/TASS Stojan Vasev/TASS

Taj priljev novca može osigurati 2,5-4 milijarde dolara. Zahvaljujući stranim turistima, veća je potražnja za hotelskim i restoranskim uslugama, i to ne samo u velikim gradovima nego i u regionalnim centrima. "Pa ipak, ta tendencija neće potrajati. Ona će splasnuti čim prvenstvo završi", ističe Jevgenija Miruk, financijska direktorica kompanije za konzalting Evolution Management.

Jegor Alejev/TASS Jegor Alejev/TASS

Bujica nogometnih navijača može izazvati i privremeno poskupljenje rublja, jer će turisti kupovati rusku valutu stvarajući tako veću potražnju za njom. Međutim, efekt će svakako biti ograničen, budući da ruska valuta po mišljenju stručnjaka može skočiti samo za 2% u odnosu na američki dolar.

Koliko su stadioni unosna investicija?

Ogroman dio novca utrošenog za pripremu Mundijala (8,9 milijardi dolara) utrošen je na poboljšanje prometne i sportske infrastrukture, što je dobra dugoročna investicija, dok je preostali novac (4,1 milijarda dolara) uložen u izgradnju velikih, modernih i skupih stadiona. Vlasti smatraju da će se te investicije svakako isplatiti u dugoročnoj perspektivi jer će u tim sportskim objektima biti organizirane razne manifestacije i sportska natjecanja.

Saransk AirPano LLC/Global Look Press AirPano LLC/Global Look Press

Ima i onih koji tvrde suprotno. U nedavnom izvješću agencije Fitch Ratings navodi se tim stadionima mogu zatrebati dodatni troškovi za njihovo održavanje i opsluživanje, i da su to prihvatljive sume za velike gradove poput Moskve i Sankt-Peterburga, ali su veliko oterećenje za gradove poput Saranska.

Taj grad je prošle godine tijekom pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo imao deficit od 27%, a sada vlasti očekuju da će godišnje biti potrebno 300 milijuna rubalja (4,7 milijuna dolara) za održavanje novog stadiona koji je koštao 17 milijardi rubalja (300 milijuna dolara). S obzirom na ograničene financijske mogućnosti Saranska, moguće je da će drugi gradovi sudjelovati u nadoknadi tih troškova.

Skromna zarada

Sve u svemu, stručnjaci kompanije za konzalting prognoziraju da će organiziranje Svjetskog prvenstva dati neznatan doprinos ruskoj ekonomiji, i da on neće biti veći od 1% bruto domaćeg proizvoda. To i neće biti tako loše ako se ima u vidu da su samo dvije zemlje imale financijske koristi od Mundijala (SAD 1974. i Francuska 1998). S druge strane, izgradnja ili renoviranje 12 stadiona u 11 gradova može biti pozitivan faktor u radu sa stranim investitorima, istaknula je Jevgenija Miruk. "To dokazuje da Rusija ima potencijal za realizaciju velikih i ambicioznih projekata i za stjecanje povjerenja među potencijalnim partnerima".

Putin s peharom Svjetskog prvenstva u nogometu. Global Look Press Global Look Press

Pa ipak, stručnjaci smatraju da neće biti lako iskoristiti tu činjenicu u interesu Rusije. Samo po sebi Svjetsko nogometno prvenstvo neće privući nove investitore u Rusiju. Za investitore će od ključnog značaja i dalje biti faktori kao što su prepreke pravne prirode, transparentnost i vanjski uvjeti (primjerice, sankcije), istaknuli su Darja Nosova, rukovoditeljica u organizaciji FinTech 02 Consulting, i Oleg Bogdanov, analitičar agencije Teletrade Group.

Osim toga, za Rusiju je krajnje važno da pokaže kako može biti pouzdan partner jer donosi odluke u korist dugročnih odnosa s drugim zemljama, smatra Dmitrij Kibkalo, osnivač međunarodne mreže prodavaonica stolnih društvenih igara "Mosigra". "To će stvoriti atmosferu povjerenja i sve veće zanimanje investitora za povratak u Rusiju", tvrdi on.

Najbolja moguća promocija zemlje

Stručnjaci ističu da je organiziranje velikih međunarodnih događaja poput Svjetskog prvenstva u nogometu prije svega odlična strategija promoviranja zemlje, a ne komercijalni potez. Ako se smatra da je 4,1 milijarda dolara, koliko je potrošeno za stadione, investicija u promoviranje Rusije, onda ima smisla utrošiti toliko novca za nogometni turnir.

Okupljeni navijači u Nikoljskoj ulici u Moskvi. Aleksandar Rjumin/TASS Aleksandar Rjumin/TASS

Danas se može vidjeti svojevrsni déjà-vu, ističe Vladimir Rožankovski, analitičar Moskovskog financijskog centra. Prije tridesetak godina, poslije raspada Sovjetskog Saveza, zapadni "hodočasnici" su počeli "otkrivati" Rusiju kao državu, kao kulturu i kao ekonomiju. Danas vidimo da se događa nešto slično.

"Mnogi ugledni listovi i TV kanali počeli su prikazivati Rusiju kao 'neobično' živahnu i prijateljski naklonjenu zemlju. Možemo biti sigurni da će ona postati magnet za turiste nakon ovog događaja", rekao je Rožankovski. "Očekujemo ljude kojima je stalo vidjeti 'novu, normalnu Rusiju', koji se ne oslanjaju na 'lažne vijesti' ('fake news') i koji se žele uvjeriti kako je Rusija zaista 'normalna zemlja'."

U tom smislu se može reći da je svaki međunarodni događaj ovakvih razmjera za Rusiju velika i značajna investicija.