Vladimir Petković: Ruska momčad bi mogla donijeti još iznenađenja

Izbornik reprezentacije Švicarske Vladimir Petković je poslije poraza u osmini finala Svjetskog prvenstva u nogometu od reprezentacije Švedske naveo moguće razloge za ovakav rezultat.

"Vrlo smo razočarani. Ali treba čestitati reprezentaciji Švedske. Ona je činila sve ono na što je navikla. I to je bilo dovoljno za pobjedu. A mi nismo bili na toj razini", rekao je Petković na konferenciji poslije utakmice.

On je dodao da švicarska momčad emotivno nije bila spremna na pobjedu. "Meni se čini da nikome nije uspjelo u utakmicu protiv Šveđana ući u odgovarajućem borbenom raspoloženju. Ispostavilo se da je to težak zadatak koji ni mi nismo uspjeli riješiti", rekao je Petković.

Izbornik švicarske momčadi smatra da je žuti karton koji je dosuđen i za kojim je uslijedio gol bio nezaslužen. "To nije bila nekakva agresivna igra. Mi smo se nakon gola malo otvorili, podigli smo raspoloženje, igra je krenula nabolje, ali za pobjedu to nije bilo dovoljno. Šveđani nisu bili favoriti, ali oni su ranije pobijedili Italiju, a zatim Njemačku. Svi su mislili da oni nisu najteži protivnici. Ali ispostavilo se da su znatno teži nego što se misli. Osim toga, njih spašava 'dvostruki niz' u obrani", objasnio je on.

Petković smatra da je švicarska momčad pokazala da ima potencijal i da se treba razvijati. "Naša momčad je na dobrom putu. Osim toga, ulazak u četvrtfinale nije nešto što se podrazumijeva."

Petković smatra da su momčadi koje su ušle u četvrtfinale to i zaslužile, dodajući da možda s točke gledišta nogometa nije dobro što su neke velike momčadi već otišle kućama. "Dobro je ipak što Svjetsko prvenstvo 2018. pokazuje da nema malih protivnika. Belgijanci su, osim toga, pokazali primjer bodrog duha za ostale. I ruska momčad bi mogla donijeti još iznenađenja."

Reprezantacija Švicarske je u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva izgubila od reprezentacije Švedske (0:1) i završila svoj nastup na prvenstvu u Rusiji.