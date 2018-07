Martin Tyler: Rusija bi mogla proći Hrvatsku

Legendarni britanski komentator Martin Tyler smatra da bi ruska reprezentacija mogla doći do polufinala Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine.

"Mislim da bi Rusija mogla proći Hrvatsku. Hrvatska je prije nekoliko dana zamalo ispala. Kada su me pitali ima li Rusija šanse protiv Španjolske, rekao sam: 'Rusi kao domaća momčad imaju šanse.' Ista priča je i s Hrvatskom", rekao je poznati komentator.

Tyler je prokomentirao i svoj boravak u Rusiji. "Ovo je moje 11. svjetsko prvenstvo. Svi ti turniri su jedinstveni. No svi oni imaju jednu zajedničku karakteristiku - mi ne znamo kakve su te zemlje bile prije našeg dolaska i ne znamo kakve će biti kada odemo. Što mogu reći o Rusiji? Ovdje su nas jako srdačno dočekali. Zemlja je otvorila svoja vrata, a ruski narod svoja srca. To se itekako vidi. Vidi se i entuzijazam ruske mladeži. No imajte na umu da sam ja stručnjak za nogomet, dok o politici ne znam ništa. Nadam se da će sustav života u Rusiji imati koristi od jedinstva koje njezini stanovnici sada pokazuju. I nadam se da će političari to podržati. Imate fantastičnu zemlju, oko toga nema nikakve dvojbe!"