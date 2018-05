Intenzitet prometa preko Krimskog mosta bilježi nove rekorde

Russia Beyond

Najdužim mostom u Europi, kojim je Krim spojen s ostatkom Rusije, u nedjelju je prešlo više od 23,1 tisuće vozila u oba smjera, pa je tako oboren rekord postavljen prvog dana po otvaranju cestovne dionice mosta za promet, priopćio je informativni centar "Krimski most".

Prvog vikenda nakon svečanog otvaranja postavljen je novi rekord u intenzitetu prometa preko Krimskog mosta. U nedjelju, 20. svibnja, novom autocestom je prošlo više od 21 tisuće vozila, što je dvije tisuće više nego 16. svibnja kada je most pušten u promet. I u subotu je intenzitet prometa također bio impresivan - evidentirano je 20 tisuća vozila, prenose ruski mediji.

Od trenutka njegovog otvaranja za cestovni promet, preko Krimskog mosta je u oba smjera prešlo ukupno devedeset tisuća vozila. Promet u smjeru Krima je nešto intenzivniji (46 000 automobila) nego u pravcu Tamanskog poluotoka (44 000).

Prema podacima iz informativnog centra "Krimski most", najčešći prometni prekršaj koji vozači prave je zaustavljanje radi fotografiranja, a omiljena mjesta za selfije su cestovni luk i ulaz na most.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je za volanom kamiona KAMAZ, na čelu kolone teretnih vozila koja su korištena u gradnji mosta, svečano otvorio cestovnu dionicu prijelaza 15. svibnja, punih šest mjeseci prije predviđenog roka. Most je za promet s obje obale Kerčanskog tjesnaca bio otvoren sutradan, 16. svibnja. U prvih sat vremena po otvaranju most je prešlo preko tisuću putničkih vozila i autobusa. Kretanje teretnih vozila mostom bit će dozvoljeno najesen, dok će prvi vlakovi paralelnim željezničkim mostom krenuti do kraja iduće godine.

Zanimljivo je također da trajekt, unatoč tolikoj popularnosti Krimskog mosta, i dalje ima posla, pa se prijevoz odvija na uobičajeni način. Tim prije što linijski autobusi koji putnike prevoze s Krima na Tamanski poluotok koriste trajekt, a zasad nema naloga o promjeni rute.