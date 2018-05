Kako iznajmiti automobil u Rusiji

Možda ste iskusni u iznajmljivanju automobila diljem Europe ili Sjedinjenih Država, ali iznajmljivanje automobila u Rusiji je nešto sasvim drugačije. Evo nekoliko savjeta kako to učiniti bez zapadanja u poteškoće.

1. Rent-a-car poslovnica

Getty Images Getty Images

Ako želite iznajmiti automobil za više od jednog dana, najbolja opcija su vam klasične rent-a-car poslovnice.

Naš savjet je da se obratite nekoj od velikih rent-a-car tvrtki. One su često u partnerstvu s ruskim zrakoplovnim tvrtkama i ponekad nude popuste i bonus programe za turiste. Štoviše, one imaju internetske stranice na različitim jezicima. Uvjeti najma se razlikuju od tvrtke do tvrtke, stoga pripazite za što je potreban polog, koliko najmanje godina vozačkog iskustva morate imati, kao i to kolika je kilometraža uključena u cijenu najma.

Automobil možete iznajmiti online ili u rent-a-car poslovnici. Rezervacija unaprijed ne utječe jako na cijenu, no pruža veći izbor modela automobila.

Primjerice, najam automobila Hyundai Solaris s automatskim mjenjačem i klima uređajem u Sixtu koštat će 3700 rubalja (50 eura) na dan. Naravno, opće pravilo je to da je najam jeftiniji na što duže vrijeme iznajmite automobil. Dakle, ako iznajmite automobil za samo nekoliko dana, cijena najma pada na 3500 rubalja (47 eura) dnevno. Polog za ovaj model iznosi 15 000 rubalja (203 eura). Cijena uključuje osiguranje i neograničenu kilometražu. Opće je pravilo da automobil u vaše ruke dolazi s punim rezervoarom plina, a da ga vi zatim s punim rezervoarom i vraćate, iako ga možete vratiti i s praznim uz dodatnu naplatu.

Isto vozilo u Europcaru košta 2300 rubalja (31 euro) na dan, no to uključuje samo 150 kilometara. Polog iznosi 12 000 rubalja (162 eura).

Općenito, međunarodne tvrtke za najam automobila koje posluju u Rusiji imaju većinom iste uvjete poslovanja kao i u drugim zemljama. Možete iznajmiti i dodatnu opremu (npr. dječju sjedalicu ili GPS navigaciju). Tu je i jedan važan detalj na koji trebate pripaziti - neke tvrtke imaju ograničenja po pitanju regija u kojima se iznajmljeni automobil može voziti.

Kako biste iznajmili automobil, trebat će vam:

Putovnica, vozačka dozvola (više o tome pročitajte ovdje) i kreditna kartica koja ima dovoljno kredita za polog.

Korisni linkovi:

Sixt, Europcar, Avis, Rentalcars

2. Car sharing

Jevgenija Novoženina/Sputnik Jevgenija Novoženina/Sputnik

Car sharing je nedavno došao u Rusiju i vrlo je popularan u velikim gradovima! Samo u Moskvi postoji više od deset tvrtki za car sharing s 4500 vozila. Možete pronaći obiteljske limuzine ili ekološki prihvatljiva vozila. Ova usluga ima vrlo razumnu cijenu ako vam je automobil potreban na samo nekoliko sati i ne želite platiti za cijeli dan. A tu je i jedan vrlo ugodan bonus - neke tvrtke osiguravaju besplatan parking u centru grada!

Jedna od najvećih ruskih tvrtki za car sharing je Delimobil, osnovan 2015. godine. Delimobil ima 1900 vozila i posluje u Moskvi, Sankt-Peterburgu, Ufi, Nižnjm Novgorodu, Jekaterinburgu, Groznom, Samari i Novosibirsku. Da biste koristili usluge ove tvrtke, morate biti stariji od 23 i imati najmanje tri godine vozačkog iskustva.

Još jedna tvrtka za car sharing, BelkaCar, u Moskvi nudi uslugu car sharinga u "poslovnoj klasi". Ova tvrtka ima 100 dostupnih automobila Mercedes-Benz CLA za vozače koji imaju najmanje 25 godina i najmanje pet godina vozačkog iskustva.

U Rusiji za ove usluge ne trebate plaćati članarinu. Umjesto toga, samo trebate poslati tvrtki kopiju putovnice, vozačku dozvolu i podatke o bankovnom računu za plaćanje. Najnezgodnije je što za pristup vozilima trebate sa svakom tvrtkom potpisati ugovor (iako to možete učiniti online).

Trebat će vam:

Vaša putovnica, vozačka dozvola, kreditna kartica i pametni telefon.

Linkovi:

Delimobil, BelkaCar, Yandex. Carsharing

3. Posudite automobil od prijatelja

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Naravno, automobil možete posuditi od svojih ruskih prijatelja. Ali ako to učinite, svakako provjerite možete li sa svojom vozačkom dozvolom voziti u Rusiji i imate li vi ili automobil osiguranje. Prema ruskom zakonu, obvezno osiguranje (OSAGO) mora sadržavati vaše ime ili može biti valjano za bilo kojeg vozača bez ograničenja. Samo provjerite jeste li pokriveni osiguranjem, inače biste i vi i vaš prijatelj mogli naići na nevolje s prometnom policijom.

Trebat će vam:

Vaša putovnica, vozačka dozvola, osiguranje i prometna dozvola.