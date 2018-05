Video: Na paradi povodom Dana pobjede i novo vojno vozilo za kretanje po snijegu

Russia Beyond Croatia

Na internetu se pojavila video snimka vozila za kretanje po snijegu koju je objavilo ministarstvo obrane. Na snimci se vidi kako vozilo funkcionira u arktičkim uvjetima, odnosno kako se slobodno kreće po šumskim stazama zatrpanim snijegom i savladava prirodne prepreke.



Vojno vozilo za kretanje po snijegu namijenjeno je za izviđanje i patroliranje po teškom terenu, kao i osiguranje vojnih, ali i civilnih objekata. U vozilu se mogu prevesti četiri vojnika pod punom borbenom opremom. U stanju je savladati udaljenosti i do 500 kilometara u surovim uvjetima na Arktiku.



Kako navode konstruktori iz tvrtke "Transport" iz Nižnjeg Novgoroda, vozilo nema adekvatnu konkurenciju u svijetu. Stručnjaci ističu njegovu toplu kabinu i prijatnu temperaturu od 18 stupnjeva. To je jedino transportno sredstvo koje bez obzira na visinu snježnog pokrivača se može kretati brzinom i do 40 kilometara na sat.