Očaran Rusijom: Steven Seagal se druži s Putinom i voli kavijar

Korijeni u Rusiji

Steven Seagal sebe doživljava kao Rusa. "Mogu reći da sam ja Rus i da imam rusku obitelj. Volim Rusiju i ponosim se njome", rekao je on još 2014. godine. Seagal tvrdi da ima ruske korijene i da njegovim venama teče krv s istoka Rusije. "Obitelj mog oca potječe iz Vladivostoka." Od 2016. godine svoju pripadnost Rusiji može i dokumentirati jer mu je rusku putovnicu uručio osobno predsjednik Vladimir Putin.

Američki glumac Steven Seagal potpisuje rusku putovnicu dobivenu od predsjednika Rusije Vladimira Putina tijekom susreta u moskovskom Kremlju. Rusija, 25. studenog 2016. godine. Reuters Reuters

Kada je u jednom intervjuu uporni ruski novinar zamolio Seagala da kaže nešto više o svojoj vezanosti za Rusiju, ovaj je odgovorio: "Neki vole Afriku, neki Meksiko, neki fluorescentnu boju. ... Ja volim Rusiju i ne bojim se to reći. Ima i drugih zemalja koje mi se sviđaju. Sviđa mi se Japan i nema razloga da se toga stidim. U Japanu nitko neće reći: 'On je ovamo došao zato što mu nešto treba'. Ljudi koji to govore su obični idioti."

"Sasvim je očito da ja ne volim Rusiju samo zbog privlačne geografije, lijepih predjela i lijepe arhitekture. Volim je zato što su Rusi jedan od najvećih naroda na planetu", rekao je on. Čini se da je Seagalova vezanost za Rusiju djelomično uvjetovana i njegovim afinitetima prema ruskoj kuhinji. "Ne pričam o tome rado, ali jako volim kavijar. Volim i peljmene. Volim šašlik i boršč."

Razgovor s lokalnim banditima

AP AP

U nekoliko intervjua Seagal je spomenuo da ima poslovne planove vezane za Rusiju. Primjerice, bilo je govora o snimanju filma posvećenog Džingis-kanu. Osim toga, on se pojavljuje u reklamama ruskog operatera mobilne telefonije koristeći svoj imidž "žestokog momka".

U jednoj reklami koja je prikazana tijekom zime lokalni banditi zaustavljaju Seagala koji prolazi ulicom u krznenoj kapi i bundi. Prije nego što stignu bilo što reći, on ih ušutka i preko online prevoditelja im kaže: "Nježni snijeg škripi pod nogama kao kosti mojih neprijatelja".

YouTube

"Ljudi, ovo je naš čovjek", kaže jedan pripadnik bande, poslije čega se oni brzo povuku. Reklama je snimljena čim je Seagal dobio rusko državljanstvo.

U drugoj reklami Steven Seagal u prometnoj gužvi reagira na grubost vozača koji se želi ubaciti u njegovu kolonu i odgovara mu poznatom frazom iz popularne sovjetske komedije: "Tući ću vas pažljivo, ali jako".

YouTube

Seagal i Putin

Seagal je veliki Putinov poklonik. "Smatram ga svojim prijateljem i želim da mi on bude brat. Mislim da je on častan čovjek, čovjek od riječi. Meni je vrlo važno što on, za razliku od većine svjetskih lidera, ne razmišlja o sebi i svom imidžu nego se više brine o svojoj zemlji i svome narodu", rekao je Seagal u intervjuu 2014. godine.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki glumac Steven Seagal promatraju prvo rusko nacionalno prvenstvo u mješovitim borilačkim vještinama u Sočiju. 11. kolovoza 2012. AP AP

U drugom intervjuu je rekao da je "oduševljen Putinom kao velikim liderom", podsjetivši na situaciju u Rusiji krajem 1980-ih i tijekom 1990-ih.

"Bio sam u Rusiji kada nije bilo hrane i novca, i kada su obični ljudi patili i umirali. ... Vidio sam kako se Rusija raspada i vidio sam kako je Vladimir Putin preuzeo zemlju koja je bila u katastrofalnim uvjetima i napravio od nje zemlju s velikom ekonomijom u kojoj gotovo da nema nezaposlenosti. Rusi su narod koji doživljava procvat. Ovdje ljudi lijepo žive, i to je Putinovo dostignuće. Svakom drugom šefu države bilo bi teško postići takve rezultate, i zbog toga ja volim Rusiju."

Bliski odnosi između Seagala i Putina su postali očiti u rujnu 2015. godine kada su njih dvojica zajedno posjetili "Oceanarij" koji se gradio u Vladivostoku. Tamo je bio visoki kineski dužnosnik, a Putin ih je upoznao sljedećim riječima: "Ovo je naš prijatelj, a ovo je zamjenik kineskog premijera."

Ne zna se je li se američki glumac sprijateljio s kineskim dužnosnikom, ali je po svemu sudeći u dobrim odnosima s ruskim potpredsjednikom vlade Dmitrijem Rogozinom, koji je u ruskoj vladi odgovoran za vojnu i svemirsku industriju. Rogozin redovito poziva Seagala na razne manifestacije u Rusiju. Najnoviji primjer je Seagalov posjet Muzeju kozmonautike u Moskvi prije nekoliko dana.

Steven Seagal i Dmitrij Rogozin. Sergej Mamontov/Sputnik Sergej Mamontov/Sputnik

Baba Roga

Tijekom 2015. godine se pričalo kako Moskva namjerava proglasiti Seagala počasnim ruskim konzulom u Kaliforniji i Arizoni "kako bi on na taj način postao potencijalni posrednik između Bijele kuće i Kremlja". Kako je priopćio portal BuzzFeed, tadašnji predsjednik Barack Obama je bio krajnje iznenađen ovim prijedlogom, ali tim povodom nije bilo nikakve službene izjave.

Ako bi se to zaista i dogodilo, Seagal svakako ne bi mario za negativnu Obaminu reakciju, jer on ne izbjegava reputaciju "Baba Roge". U svakom slučaju, on je s jednim ruskim pjevačem snimio i pjesmu koja se zove "Baba Roga" ("Boogie Man").

